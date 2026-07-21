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針對台電核二廠曾姓前主管涉犯廉政案件並遭監察院彈劾，台電今（21）日表示，已嚴格落實內部懲處，曾姓前主管已於今年4月予以免職處分，後續將配合懲戒法院審理。台電將秉持廉潔原則，持續檢討採購流程與防弊措施，杜絕類似案件再次發生。台電說明，曾姓前主管於去年8月遭起訴，遭羈押至今年2月交保後，台電隨即依起訴書中具體事證召開獎懲會，因其坦承犯行且事證明確，已於今年4月予以免職處分。台電指出，對於內部廉政案件，將持續檢討精進採購業務制度、採購流程控管及防弊措施，針對可疑案件主動調查追蹤，必要時移送檢調偵辦。針對重大採購案件，台電亦與檢廉警機關成立廉政平台，透過開放透明方式引進外部監督，協助重大採購案件順利完成。未來將持續強化內部廉潔宣導，提升同仁廉政意識，竭力遏止貪瀆發生。