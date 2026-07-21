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網曝得新冠「喉嚨痛、狂咳」 疾管署：臨床以上呼吸道症狀為主

新冠儲備抗病毒藥物、疫苗 疾管署：公費口服藥有11.3萬人份

國內新冠疫情進入流行期！疾管署今（21）日說明，疫情持續呈上升趨勢，且正值暑假，出遊或參加大型活動機會增加，上週門急診就診計4766人次、較前一週上升66.5%。另外上週新增25例本土重症病例及5例本土死亡病例。疾管署副署長曾淑慧提到，據疾管署監測資料顯示，國內新冠肺炎疫情持續上升且達流行閾值，進入流行期，第28週(7/12-7/18)門急診就診計4766人次，較前7日(7/5-7/11)上升66.5%。曾淑慧說明，預估未來幾週疫情仍會繼續上升，預計8月中下旬會達到高峰，健保急門診就診約5萬人次。另外，上週(7/14-7/20)新增25例本土重症病例及5例本土死亡病例。曾淑慧說明，去年10月起累計161例新冠併發重症本土病例，其中23例死亡，重症病例以65歲以上長者、占74.5%及具慢性病史者、占83.9%為多，92.5%未接種本季新冠疫苗。臨床表現多以上呼吸道症狀為主，包括喉嚨痛、咳嗽、鼻塞、流鼻水、發燒、疲倦、頭痛及肌肉痠痛等。極少數個案出現暫時性嗅覺或味覺喪失與遲鈍。曾淑慧說，近4週本土病例變異株以NB.1.8.1為主。全球陽性率近期微升，除西太平洋區署呈上升趨勢外，其餘各區署呈下降或持平趨勢；鄰近國家/地區中國、香港、日本及韓國疫情上升。目前全球流行變異株以NB.1.8.1(占58.76%)為主，其次為XFG(占19.07%) 及JN.1(占15.46%) 。疾管署指出，截至今年7月20日，本季新冠疫苗接種累計約173.5萬人次，65歲以上長者接種率分別為第1劑20.98%、第2劑0.53%。如滿12歲以上者可擇一廠牌儘快接種，而滿6個月以上至11歲兒童則依核准適應症，僅限接種Moderna疫苗。由於65歲以上長者仍是併發重症或死亡的高風險族群，提醒65歲以上長者及免疫不全者等3類高風險對象已接種1劑且間隔6個月(180天)，應再接種第2劑，以增強自我保護力。疾管署說明，為因應可能疫情，目前已儲備足夠抗病毒藥物與新冠疫苗進行防疫整備，公費口服抗病毒藥物倍拉維尚有11.3萬人份，全國配置點逾1300家，另有第二線藥物舒冠效(Xocova錠) 1.8萬人份，全國配置點為156家，以及注射用的瑞德西韋有庫存15.5萬劑，存放全國醫院逾170家。另外，公費新冠疫苗擴大提供全國滿6個月、180天以上民眾接種至今年7月31日止，目前提供接種之新冠疫苗有Moderna及Novavax兩種廠牌，根據美國及加拿大等國研究，接種本季新冠疫苗能有效預防新冠疾病，預防重症住院之保護效果可達5成，2種廠牌新冠疫苗均安全有效，可增強對抗主流病毒株之保護力，呼籲尚未接種本季新冠疫苗民眾把握機會儘速接種。