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徐巧芯：民進黨多人引民怒、誤導大眾 高官躲在冷氣房內裝聾作啞

中聯油脂生產的致癌油流入市面，台北市長蔣萬安號召人民7／25上凱道守護食安。然而，民進黨立委何欣純、林月琴相繼以「油品8年只抽驗1次」、「為何高雄可以抽查18件，你們卻只抽驗1次？」質疑台中市政府食安把關不合格。對此，國民黨立委徐巧芯昨（20）日發文怒嗆，綠營的指控根本是「烏龍爆料」，實際上台中共稽查食用油工廠89家次、抽驗72件，連同市場後端共抽驗230件，相關數據也直接同步衛福部系統，不可能造假。她並痛批中央隱匿毒油流向、訂出「20%下架門檻」，綠營又散播錯誤食安資訊，呼籲民眾7月25日上凱道，要求政府正面回應食安危機。徐巧芯昨發文表示，民進黨側翼又發烏龍爆料，栽贓台中市政府2024年抽驗中聯時「沒驗苯駢芘、造假包庇」；綠營立委林月琴、何欣純更指控「高雄5年驗油廠18件，台中只驗1次」。事實是，《食安法》明定油品首重業者自主送驗，地方數據也直接連線衛福部系統，完全同步，要如何造假？爆料者今天已被台中市政府以資料反駁，不到1天就翻車。徐巧芯指出，根據台中市與高雄市公開數據，高雄市近5年抽查油廠18件；台中市近5年光是食用油工廠就稽查89家次、抽驗72件，加上市場後端抽驗158件，總計稽查89家次、抽驗230件。72件，綠營卻污衊成1件。台中早在7月2日就率先追查下架，行政院卻拖到7月9日才宣布，到底是誰在包庇？徐巧芯更提到，中聯毒油風暴延燒至今，中央隱匿流向，甚至訂出荒謬的「20%下架門檻」。發言人吳崢冷嗆人民「又沒人逼你吃」，行政院長卓榮泰假道歉、真卸責，潘孟安怕被問，甚至肘擊記者。越是心虛，表現越狂暴。徐巧芯強調，食安問題最怕的不只是污染，還有錯誤資訊。民進黨似乎嫌卓榮泰、林靜儀、吳崢、林秉宥、潘孟安等人惹怒民眾還不夠，戴瑋姍議員又聲稱「苯駢芘是植物本來就有的天然物質」，與目前公開的食品安全知識並不相符。徐巧芯表示，苯駢芘（Benzo[a]pyrene）不是黃豆或植物天然存在的成分，而是有機物在高溫、不完全燃燒或熱裂解過程中形成的污染物。世界各國因此對食用油中的苯駢芘訂定嚴格限量標準，避免民眾暴露於過量致癌風險。將這類污染物說成「天然存在」，不僅容易誤導社會大眾，也可能淡化食品業者在製程管理上的責任。徐巧芯最後也說，面對食安危機，人民需要的是科學、精準、負責任的說明，而不是用錯誤資訊混淆視聽，替政府或業者開脫。此時，幾位國民黨青年軍正在高溫的凱道上絕食靜坐抗議。相較於民進黨高官躲在冷氣房裝聾作啞，他們只能站出來，讓政府看見人民的怒火。7月25日，凱道見。