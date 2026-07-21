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韓團GOT7成員榮宰近日公開自己遭音樂劇《Dream High Season 2》製作公司Art One Company，欠了將近一年的薪水，氣憤的說：「難道我的努力都不算數嗎？快把我的錢還來！」榮宰昨（20）日在IG發文透露，自己參加舞台劇《Dream High Season 2》演出後，酬勞遲遲未收到，製作方原本答應6月9日前會完成結算，卻一路拖延至今，他表示自己出道多年來都沒有碰過這種情況，然而每次詢問公司，得到的回覆都只有「不是說會給嗎？再等等。」對此榮宰忍不住公開開砲：「難道我是在無理要求拿錢嗎？排練的時間、付出的努力，以及所有過程，難道都不算數嗎？」強調自己只是想拿該有的報酬，原本可以和平解決，可惜對方多次跳票，讓他忍無可忍。他更直接標記製作公司及代表金恩河的社群帳號，公開喊話：「『這個月會處理好』這句話，我已經不知道聽過第幾次了。」事實上製作公司6月曾對外表示，已與榮宰協議好支付欠款；但榮宰否認，強調雙方從未達成協議，目前爭議尚未落幕。