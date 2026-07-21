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台中海洋館企鵝集體炸毛！超呆萌真相曝光

▲台中海洋館指出，館內6隻麥哲倫企鵝目前正經歷每年一次的換羽過程，羽毛就像天然Gore-Tex外套，經過一年磨損後必須重新更換，以恢復防水、保暖功能。（圖／台中海洋館提供）

企鵝換羽需2至3周！羽毛沒長齊前幾乎不下水

▲由於新羽毛尚未長齊，企鵝通常會降低活動量、不願下水，直到換羽完成才恢復正常。（圖／台中海洋館提供）

台中海洋館近日有6隻麥哲倫企鵝同步進入一年一度的「換羽期」，原本光滑俐落的外型變得蓬鬆凌亂，遠看就像一顆顆毛球，可愛模樣吸引不少遊客駐足，也有人一度誤以為企鵝生病。館方說明，這其實是企鵝每年都會經歷的自然生理過程，目前已有1隻順利完成換羽，其餘5隻仍持續換羽中。換羽期間企鵝因防水及保溫能力下降，會減少活動甚至停止下水，約需2至3周待新羽毛完全長成後，才能恢復正常生活。台中海洋館表示，目前更是觀察企鵝自然生態的最佳時機，館內6隻麥哲倫企鵝正值一年一次的換羽階段，因此活動力降低、不太願意下水，而館內設置全台首創的開放式企鵝展示區，讓民眾能從不同角度近距離觀察企鵝換羽的過程，了解生命成長的重要階段。館方形容，企鵝的羽毛就像一件天然的Gore-Tex外套，外層肩負防風、防水功能，內層則負責保暖。不過經過一整年的游泳與活動，羽毛會逐漸磨耗，保護能力也會下降，因此企鵝每年都必須透過換羽，重新打造新的羽毛系統，恢復最佳防護力。企鵝的羽毛並非只是外觀，而是一套相當精密的保暖與防水系統。最外層的短密羽毛能有效阻隔海水及冷風，企鵝平時整理羽毛時，也會利用尾脂腺分泌的油脂均勻塗抹在羽毛表面，進一步提升防水效果；至於內層羽毛則負責鎖住空氣，再搭配皮下脂肪共同維持體溫，三者共同形成完整的保護機制。台中海洋館表示，企鵝換羽通常需要約2至3周時間，在新羽毛尚未完全長成之前，原有的防水與保溫能力會明顯降低，因此企鵝這段期間通常會減少活動，甚至暫停下水，以避免體溫流失。等到新的羽毛完全覆蓋身體、恢復防水功能後，才會重新回到水中自在游泳。由於企鵝屬於群居性鳥類，在換羽期間對周遭環境及聲音特別敏感，希望遊客參觀及拍照時降低音量，避免拍打展示缸或製造過大聲響，讓企鵝能在穩定的環境下安心完成換羽，以免受到驚嚇，進一步影響未來一整年的羽毛品質與健康狀況。