三星預計在台灣時間明（22）日晚間9點在英國倫敦舉行最新摺疊機發表會，但新機還沒亮相，真機疑似被BTS成員j-hope搶先開箱，根據外媒指出，j-hope近日在Instagram限時動態分享工作花絮，畫面中出現一款尚未發表的寬版摺疊手機，外型被眼尖粉絲認出與傳聞中的Samsung Galaxy Z Fold8高度相似。消息曝光後，除了科技圈急忙放大畫面分析，全球ARMY也紛紛留言，甚至有人直呼為了看j-hope，願意守完整場Galaxy Unpacked發表會。
j-hope限動曬神祕摺疊機
外媒報導，j-hope在巴黎演出彩排期間發布短片，手中拿著一款尚未公開的摺疊手機。從畫面可見，手機折疊後的機身比例較過去Fold系列更短、更寬，外型也與近期流出的Galaxy Z Fold8渲染圖相符，但目前該限時動態已經消失。
不過，三星目前尚未證實j-hope手中的裝置名稱，因此究竟是標準版Galaxy Z Fold8、傳聞中的寬版機型，或更高階的Galaxy Z Fold8 Ultra，仍須等待發表會揭曉。
粉絲為了j-hope準備追完整場發表會
比起處理器、電池及相機規格，許多粉絲更關心j-hope是否會出現在發表會。社群討論中，有人第一時間追問「那是三星新手機嗎？」也有人猜測三星會不會推出j-hope主題摺疊手機，甚至有粉絲表示，即使要看完整場新品發表，也願意為了等待j-hope登場守到最後。
事實上，三星此前已透過官方社群釋出j-hope參與的Galaxy Unpacked宣傳內容，並以「New Hope Unfolds」為宣傳標語，巧妙結合j-hope藝名中的「Hope」與摺疊手機「Unfold」概念。廣告發布後，粉絲除了大讚影片風格，也開始猜測雙方是否有更進一步的聯名計畫。
意外洩密還是精心預熱？跨圈曝光替三星創造話題
由於三星與BTS已有長期合作關係，部分科技媒體認為，這次曝光可能並非單純洩密，而是官方默許的行銷預熱，j-hope先透過宣傳影片帶動粉絲關注，再讓疑似真機自然出現在個人社群，成功讓原本集中在科技圈的摺疊手機話題，快速擴散至音樂及娛樂族群。
市場目前關注的另一項重點，是三星可能調整摺疊手機產品布局。近期爆料指出，Galaxy Z Fold8可能改採較短、較寬的機身比例，提升外螢幕操作及展開後的平板使用體驗，並可能搭配Galaxy Z Fold8 Ultra形成雙機策略；不過相關產品名稱、售價及完整規格，現階段仍屬未經官方證實的消息。
Samsung Galaxy Unpacked 2026全球發表會哪裡看
台灣時間：7月22日 （三） 晚間9點
直播平台：
https://www.samsung.com/tw/
https://news.samsung.com/tw/
https://www.youtube.com/samsung
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外媒報導，j-hope在巴黎演出彩排期間發布短片，手中拿著一款尚未公開的摺疊手機。從畫面可見，手機折疊後的機身比例較過去Fold系列更短、更寬，外型也與近期流出的Galaxy Z Fold8渲染圖相符，但目前該限時動態已經消失。
不過，三星目前尚未證實j-hope手中的裝置名稱，因此究竟是標準版Galaxy Z Fold8、傳聞中的寬版機型，或更高階的Galaxy Z Fold8 Ultra，仍須等待發表會揭曉。
比起處理器、電池及相機規格，許多粉絲更關心j-hope是否會出現在發表會。社群討論中，有人第一時間追問「那是三星新手機嗎？」也有人猜測三星會不會推出j-hope主題摺疊手機，甚至有粉絲表示，即使要看完整場新品發表，也願意為了等待j-hope登場守到最後。
事實上，三星此前已透過官方社群釋出j-hope參與的Galaxy Unpacked宣傳內容，並以「New Hope Unfolds」為宣傳標語，巧妙結合j-hope藝名中的「Hope」與摺疊手機「Unfold」概念。廣告發布後，粉絲除了大讚影片風格，也開始猜測雙方是否有更進一步的聯名計畫。
意外洩密還是精心預熱？跨圈曝光替三星創造話題
由於三星與BTS已有長期合作關係，部分科技媒體認為，這次曝光可能並非單純洩密，而是官方默許的行銷預熱，j-hope先透過宣傳影片帶動粉絲關注，再讓疑似真機自然出現在個人社群，成功讓原本集中在科技圈的摺疊手機話題，快速擴散至音樂及娛樂族群。
市場目前關注的另一項重點，是三星可能調整摺疊手機產品布局。近期爆料指出，Galaxy Z Fold8可能改採較短、較寬的機身比例，提升外螢幕操作及展開後的平板使用體驗，並可能搭配Galaxy Z Fold8 Ultra形成雙機策略；不過相關產品名稱、售價及完整規格，現階段仍屬未經官方證實的消息。
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