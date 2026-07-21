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BWF超級1000系列中國羽球公開賽今（21）日在江蘇常州開打，台灣男單傳來捷報。「台灣一哥」周天成與「左手重砲」林俊易雙雙在首輪過關，攜手挺進16強。其中周天成僅耗時29分鐘便直落二擊敗加拿大好手楊燦，林俊易則成功突破對戰劣勢，力退地主名將陸光祖，為台灣男單寫下漂亮開局。名列本屆賽會男單第6種子的周天成，前一站日本公開賽意外一輪遊，今日首輪交手世界排名38的加拿大好手楊燦。雖然雙方過去10度交手周天成豪取8勝，但今年初印度公開賽曾遭對手直落二擊敗。首局開打周天成就展現凌厲攻勢，開局拉出一波6：1與連拿6分的攻勢，迅速以21：11拔得頭籌。次局周天成依舊一路壓著對手打，逼得楊燦多次失誤出界，完全無法組織有效防守。最終周天成以21：9再下一城，僅花29分鐘就乾淨俐落收下勝利。另一場備受矚目的男單對決，世界排名第9的「左手重砲」林俊易面對世界排名38的中國地主名將陸光祖。林俊易今年雖抱回印度公開賽與全英公開賽兩座金盃，但近期面臨小低潮，近4站有3站遭遇首輪淘汰，且生涯過往對戰陸光祖以1勝3敗位居劣勢。今日首局林俊易開局打出8：1夢幻開局，雖然中段因主動失誤增加遭對手追平，但尾聲穩住陣腳，以21：18先聲奪人。次局雙方激烈拉鋸，技術暫停後林俊易展現強大心理素質，連續取分拉開差距，最終以一記漂亮的壓線得分兌現賽末點，以21：16直落二過關，順利破除近期一輪遊魔咒。除了男單兩大主力開紅盤，混雙組合楊博軒、胡綾芳也在今日開打。世界排名第20的「楊胡配」面對美國華裔組合陳子亦、王曦曦，首局在錯失局點後以22：24惜敗；但兩人迅速重整旗鼓，後兩局完全掌控比賽節奏，最終以21：14、21：13上演上演精彩的大逆轉，搶下寶貴的16強席位。