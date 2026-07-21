我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯道奇前任終結者菲利普斯（Evan Phillips），歷經TJ手術後、長達14個月漫長復健，前段時間終於回歸投手丘，但近況不佳連續3場丟分，外媒《Dodgers Nation》長文報導這名牛棚要角目前處境，菲利普斯本人也坦言，對目前表現很沮喪，「我出現了一個不該出現的失投，現在還在努力找回實戰投球的感覺。」菲利普斯於2025年5月接受右肘內側副韌帶重建手術（俗稱TJ手術），經過14個月的漫長復健終於重返戰場。本季至今，他共計登板4場中有3場丟分，累積4局、防禦率高達6.75。菲利普斯雖然在復出首戰主投1局無失分、還飆出2次三振，但隨後3場比賽卻都有失分，19日對陣紐約洋基雙重賽第2戰中，他在第8局被齊森姆（Jazz Chisholm Jr.）打出一記超前全壘打，導致球隊吞下敗仗。根據《Dodgers Nation》報導，菲利普斯在賽後對自己的失投感到相當失望：「我選了一個絕對不能出現失誤的球種。當時想著要搶好球數而瞄準外角，結果球卻往跑到中間了。」談到目前的身體與投球狀態，菲利普斯坦言要重新找回實戰感覺確實不容易：「我還在努力找回實戰投球的感覺。復健階段，首要任務是確認身體狀況；雖然復健後期有進行模擬比賽調整，但大聯盟環境與高強度的競爭張力，是無法完全被複製的。」《Dodgers Nation》指出，長時間離開高強度實戰，是菲利普斯目前陷入苦戰的主因。不過報導中也特別提到，自2022年加入道奇隊以來，菲利普斯一直都是牛棚中不可或缺的核心力量；他在2022至2025年間的4季之間，累積登板201場，繳出46次救援成功、防禦率2.22的優異成績。