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「榮邦經貿辦事處」對外徵才 落腳世貿中心

外交部今（21）日表示，由國合會籌組成立的「榮邦經貿辦事處」已正式運作，辦公室設於台北世貿中心，首任主任由外交部國際合作及經濟事務司副參事王文瑋出任。外交部今年3月宣布成立該辦事處，盼透過公私協力，在友邦推動榮邦計畫。外交部國際合作及經濟事務司司長葉至誠今在例行記者會上表示，6月已委託國合會籌辦榮邦經貿辦事處，國合會也配合外交部要求，在董事會上增修其組織法，增設經貿事務協調處，榮邦經貿辦事處即屬其中。榮邦經貿辦事處的運作方面，葉至誠表示，由於涉及對外經貿，因此國合會也已正式對外公告徵才。另外，外交部也會指派1位主任，由國經司副參事王文瑋擔任。場地部分，葉至誠提到，目前已經看好1間台北世貿中心的辦公室，後續會再進行簽約和辦公室的設計和裝潢。