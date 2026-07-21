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文化部文化資產局推動廉能治理與行政透明獲肯定，今年首度參與法務部第4屆「透明晶質獎」評選，通過第一階段書面審查後入選，21日接受第二階段實地評核。文化部長李遠出席見證文資局獲頒入選證明書時表示，政府機關能獲得清廉、透明的肯定，比任何獎項都更具意義，也期許文資局持續深化廉政治理，建立社會對文化資產保存工作的信任。法務部廉政署副署長林炤宏指出，「透明晶質獎」參考《聯合國反貪腐公約》國家報告國際審查建議設立，希望透過評選鼓勵各機關檢視廉政與治理成效。他表示，文化資產保存不只是維護歷史，更關乎多元文化、專業治理及永續發展，肯定文資局長年投入保存工作，讓珍貴文化資產得以留傳後世。李遠致詞時表示，感謝法務部廉政署及文化部政風單位長期提供協助，讓各項行政程序更臻完善，也肯定文資局長陳濟民上任後，面對過去曾發生的違失案件，積極修正制度、建立多重檢核機制，尤其在補助案件審查上堅持公平、公正與公開原則，即使承受外界壓力，仍維持制度運作。李遠並分享父親擔任公務員的經歷，表示父親始終堅持不走後門，讓他深刻體會公務體系誠信的重要。他認為，文化部能入圍透明晶質獎決選，代表長年推動清廉與透明已有成果，「證明文化部的清廉作為，比得到任何獎項都更重要。」文資局長陳濟民簡報時指出，文化資產保存涉及私人產權、專業判斷及社會公共利益，相較一般行政業務，更需要高度透明。因此近年從「資料透明」、「決策透明」及「補助透明」三大面向推動改革，包括公開文資資訊、強化審議程序公開，以及建立補助案件全流程管理制度。針對過去曾發生的水下文化資產調查涉索賄案件，陳濟民表示，文資局以此為改革契機，陸續導入自主檢查機制、提高考古與海洋科學專家參與比例，並優化水下文資地理資訊系統（GIS），透過數據分析降低人為裁量空間，提升行政透明與專業公信力。他強調，文資局將持續以制度改革回應社會期待，在文化資產保存與廉政治理上精進，重建民眾信賴。