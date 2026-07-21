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洛杉磯道奇隊捕手達爾頓·拉辛（Dalton Rushing）本季因多次在場上情緒失控而成為話題人物。在主戰捕手威爾·史密斯（Will Smith）因傷缺陣的情況下，拉辛扛起了本壘板後方的重任。面對外界對其「奇怪行為」與火爆脾氣的質疑，拉辛本人也親自給出了回應。本季拉辛在場上多次展現出難以控制的情緒，不僅常與對手發生激烈口角，在休息室內怒氣爆發的畫面也屢見不鮮，甚至傳出與隊友大谷翔平（Shohei Ohtani）之間出現摩擦。為了專注於棒球，拉辛已經刪除了自己的社群媒體帳號，但針對他的批評聲浪依然存在。對於自己頻繁的失控行為，拉辛解釋道：「我不是故意的。在比賽的激烈競爭中，這有點像是本能反應。當鬥志高昂時，感覺就像是從外面看著自己一樣，身體會不自覺地自己動起來。」儘管情緒控管成為拉辛的一大隱憂，但他在打擊端的表現卻迎來了飛躍性的成長。在明星賽前，他繳出了打擊率.254、10發全壘打以及OPS.812的亮眼成績。美國媒體《運動畫刊》記者派崔克·華倫（Patrick Warren）指出，雖然拉辛的場上奇行偶爾需要收斂，但他目前的重點是幫助道奇隊達成世界大賽三連霸的目標。另一方面，由於史密斯的頸部傷勢復原進度不如預期，總教練戴夫·羅伯斯（Dave Roberts）透露他最快要到8月中旬才能歸隊。據《The Athletic》報導，儘管交易大限逼近且史密斯歸期未定，道奇隊並不打算在市場上尋求大聯盟層級的捕手戰力。這意味著球團對拉辛的實力充滿信心，將繼續讓他承擔先發捕手的重任，直到史密斯傷癒歸隊為止。