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台北市長蔣萬安針對致癌油事件昨天致電高雄市長陳其邁，邀請7月25日一起上凱道。陳其邁（21）日表示，昨日下午他接獲蔣萬安電話，因為今天下午有食安會議，有邀請六都市長，所以他建議蔣萬安參與會議。中央與地方應該通力合作互補落實食安。至於誰的責任，這種政治處理，他覺得大可不必。陳其邁表示，中央與地方應該通力合作互補落實食安，包括查驗、查廠等工作，有些是中央政策制定及縣市的協調機制，也許大家會有些爭議，但要如何做得更好，必須透過修法來強化中央與地方各職權的合作。陳其邁也提到，2014年在他擔任立委期間推動食安法修法，至今已經有一段時間，當時還有些沒有解決的問題例如預防性下架機制應更加明確，還有自主通報、及檢驗查驗等多項工作，應討論如何強化相關機制，以保護人民與食安。陳其邁希望藉由這次食安引起的油品爭議，地方或中央反而應該好好談，把各自碰到的一些狀況及問題解決，這才是人民的期待，所以他認為今天下午的會議是非常好的機會，不只可以跟中央談、彼此縣市也可以談。陳其邁也指出，其實本來在各縣市都有通報機制，若查驗有異常，當然要通知不同權責的縣市，其他縣市也會通報高雄市政府，所以需要互相協調把機制做得更好，不僅中央有機會與地方討論，地方彼此之間也有好的平台可以互相討論。陳其邁建議，食安會報進行得不錯，未來中央也應由院長或副院長定期與地方首長就食安議題談一談，彼此交換工作經驗不是更好？與其大家馬上就跳到說這個誰是誰的責任，這種政治處理，他覺得是大可不必，他希望大家能夠把平常我們日常在執法，或者是在地方食安工作上所碰到一些問題，也可以藉這個機會向中央反映，也可以彼此交換食安工作，大家就事論事，這才是人民的期待。