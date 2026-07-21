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陶晶瑩按讚蔣萬安貼文 意外引爆政治論戰

綠營支持者揚言抵制！陶晶瑩遭大批網友洗版

Cheap揶揄「毒油分顏色」 楊植斗怒了：難道只能幫民進黨按讚？

台北市長蔣萬安號召民眾725走上凱達格蘭大道，知名藝人陶晶瑩被抓包按讚該篇臉書貼文，意外捲入政治風波。不少綠營支持者認為，陶晶瑩是在表態支持蔣萬安，隨即發起抵制行動，不僅揚言拒買代言商品、拒看節目，更湧入其臉書留言洗版。對此，國民黨台北市議員楊植斗怒轟，青鳥已經瘋狂，只要不順己意就出征別人，完全就是巨嬰的行為。因應中聯油脂致癌油事件，台北市長蔣萬安17日透過臉書發文，批評中央政府處理食安危機態度消極，並號召民眾7月25日站上凱道，喊出「食安就是國安，賴清德要道歉，卓榮泰要下台」等訴求。該篇貼文吸引超過6萬人按讚，不過有網友發現，藝人陶晶瑩也悄悄按讚表態，質疑她公開支持蔣萬安，隨即將截圖分享到Threads上直呼：「來！我高調高起來！我就問你陶晶瑩，挺不挺砍預算的翁曉玲啊！」貼文曝光後，引發部分綠營支持者不滿，紛紛發聲怒嗆：「陶晶瑩公開挺蔣萬安號召的賣台舔共宣示遊行！陶晶瑩和李李仁所有代言商品與節目，從此與我無緣！堅決抵制」、「陶晶瑩公開了選擇，支持不驗油的萬安遊行。原本要想說拒買她的代言，但好險我似乎也沒買過，也沒主動看、聽她的節目，真是做對了！但還是在此幫她做個宣傳好了」。隨後，大批網友更湧入陶晶瑩臉書留言批評「原來妳支持不要檢驗油品？！也支持不要出席食安會議，還同意亂砍樹！？」、「挺藍要挺的有良心一點啦」、「支不支持翁曉玲砍預算？」、「藝人去挺砍文化預算的白藍委，也算世界奇觀之一了」、「原來你們這麼藍喔」、「無知很可怕」、「原本蠻喜歡你的，可惜了」、「還好從來沒喜歡過妳」。對於陶晶瑩因一個按讚動作遭到大規模出征，百萬網紅Cheap也在臉書發文替她抱不平，如今反對癌油竟然會被貼上「舔共」、「賣台」標籤，讓他忍不住反問：「原來毒油有分顏色？那麼喝毒油就是愛台灣？」Cheap更批評，「人家關心食安，你關心政治，人家在乎健康，你在乎立場，怎麼跟小粉紅這麼像」。市議員楊植斗也怒嗆，青鳥已經瘋狂，只要不順己意就出征別人，索求無度，完全就是巨嬰的行為。他認為，公眾人物有表達意見的自由，蔡英文也曾說過：「沒有人需要為自己的認同道歉。」然而，出征別人的總是民進黨支持者，是否請民進黨管一下青鳥，約束一下這種霸凌藝人的行為，難道台灣現在只能幫民進黨按讚嗎？