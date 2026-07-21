中聯致癌油風暴持續延燒，商品流入販售通路，全聯、大全聯公告下架問題商品，並接受消費者退換貨或現金，可退款商品包括桂冠沙拉、健康廚房淋醬、曾拌麵等共計逾百款，《NOWNEWS》整理全聯、大全聯可退款品項、退費辦法一次收。 我是廣告 請繼續往下閱讀 🟡全聯、大全聯逾百款商品退費辦法 根據購買商品，比對商品條碼以及清查效期，屬於可退換商品記得攜帶原交易發票至原購物分店辦理。 🟡全聯45款中鏢清單 ▲中聯致癌油風暴持續延燒，全聯公告可退款品項。（圖／取自全聯） ▲中聯致癌油風暴持續延燒，全聯公告可退款品項。（圖／取自全聯） 🟡大全聯63款中鏢清單 ▲中聯致癌油風暴持續延燒，大全聯公告可退款品項。（圖／取自大全聯） ▲中聯致癌油風暴持續延燒，大全聯公告可退款品項。（圖／取自大全聯） ▲中聯致癌油風暴持續延燒，大全聯公告可退款品項。（圖／取自大全聯） 更多「致癌油風暴」相關新聞。 相關新聞 7-11剛退費！全家「致癌油鮮食」開放退款 免發票能退、中鏢品項7-11退費資格、可退多少？用發票載具APP錯了 查詢正確步驟速看7-11致癌油退款今早入帳了！他吃57項、只退145元 退費關鍵曝光7-11致癌油飯糰退費今入帳！沒收到怎辦？誰能領、退款方式一文看 鍾怡婷編輯記者新聞科系碩士畢業，踏入職場後即投入新聞媒體產業，目前是主跑超商、百貨與零售通路的消費線記者，長期專注於消費新聞領域，從第一手採訪、掌握通路端動態，到每日促銷資訊的分析與報導，致力挖掘最實用、即時的優惠...作品集 全聯大全聯桂冠沙拉曾拌麵健康廚房淋醬致癌油商品