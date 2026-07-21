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最新《新北市不動產季報》指出，三重區首季預售交易量居新北之冠，帶動預售、成屋價格同步上揚，北市外溢客與舊市機能成熟是關鍵支撐。《新北市不動產季報》分析，三重區第一季預售交易量之所以居新北之冠，主要是指標案大量成交所支撐，連帶預售屋、成屋價格均能穩定支撐。信義房屋三和捷運店專員吳浚瑋指出，第一季交易熱區在仁義重劃區與二重左岸重劃區，前者與北士科僅隔一座重陽橋，受惠科技題材，吸引不少北市客、科技業買方，主要都是受到地理位置、價格較北市具競爭力、重劃區街廓規劃完善等條件吸引，目前成交單價約80萬上下，唯因屬於純住宅區，完整的生活機能需至車程約5分鐘的五華街一帶。至於二重左岸重劃區，主要是未來發展性受矚目，未來將有新北第二行政中心進駐，且發展腹地較右岸寬廣，即便現在生活機能尚待補足，距離捷運站也有段距離，成交單價仍維持70萬上下。吳浚瑋觀察，兩重劃區主力產品都是2房加車位的物件，但因單價不低，建商多規劃權狀17~18坪小兩房，自住客「先求有再求好」，未來若家庭人口增加，再規劃換屋。在預售屋帶動下，三重區成屋市場也維持穩定。信義房屋三和捷運店專員李奕儒表示，三重成屋交易多集中在舊市區，交易熱區包括菜寮、集美、台北橋與三重國小生活圈，共同特色就是所在地點機能好、價格合理、室內使用空間較預售新案來得大。李奕儒進一步說明，大三重公寓產品平均成交單價45.3萬，購屋總價多能控制在千萬左右，唯因高齡化且換屋買方需求考量，2、3樓物件流通天數較短，4、5樓確實相對較難成交；至於電梯大樓產品，相較預售推案多位於重劃區，成屋則在機能成熟的舊市區，除非屋齡特別高，否則價格仍與重劃區預售案不相上下，例如屋齡5年內新古屋，權狀18~20坪左右，總價約1500萬，屋齡10~20年中古屋，若距離捷運站近，也同樣能有7字頭行情。青安3.0政策將上路，李奕儒也說，三重地區1000萬以下公寓、1500萬左右電梯產品，可望成為買方關注的物件類型，近期確實也已感受到不少剛需買方更有意願出來看屋。