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▲「予島YuDao」於去年年底剛開幕，今年就拿下一星。（圖／予島提供 www.instagram.com/yudao_taiwan/）

《臺灣米其林指南 2026》星級頒獎典禮於今（21）日下午兩點正式公布，原本總部公布自今年開始陸續取消「綠星」名單，沒想到台灣今年仍舊有頒發，新入圍名單包含台中原本就是一星殊榮的Sur-澀，還有台南餐廳「予島」入榜，先拿下綠星又獲得年度開業大獎，甚至還拿下米其林一星，這也代表「台南終於有餐廳摘星」。《臺灣米其林指南 2026》名單於今日下午兩點正式公布！今年除了適逢星級制度誕生一百週年，原本總部宣布自今年開始將陸續取消綠星的獎項，但頒獎現場當大銀幕上出現「綠星」名單時，不僅現場一片錯愕，就連官網Youtube，影片直播留言區也一片譁然。本年度新入圍名單包含多年拿一星的Sur-澀，含有在台南新開幕的「You Dao予島」，而「予島」還拿下一星、綠星，終於幫台南地區成功摘星。主廚Nick曾赴法國深造，先後於普羅旺斯米其林一星La Bonne Étape與馬賽米其林三星 Le Petit Nice - Gérald Passedat 任職，也在台北、台東等地歷練，2017年於台東長濱開立餐廳 Sinasera 24，過去7年間成為當地指標性餐廳，因為一位難求，也被稱為「台東或東部最難訂位的餐廳」。Nick擅長以法式技法呈現台灣時令食材與風土，更致力於推廣在地特色食材，土地與食物的連結是他的料理核心。「予島」餐廳菜單將以海鮮為主體，依循季節選材，並與各地職人合作，例如來自台南七股虱目魚、嘉義布袋天然海鹽，以及花東山海交織的季節風味。Sur-澀(NEW)Hosu 好嶼山海樓Tu Pang 地坊EMBERS小小樹食(大安路)Thomas Chien 簡天才陽明春天(士林)You Dao 予島(NEW)