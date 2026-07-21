中美洲國家尼加拉瓜，2021年底與台灣二度斷交後，轉而承認中華人民共和國的一中原則，並迅速與北京建交，當時尼加拉瓜總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）還下令沒收我國外交部捐贈的資產轉給中國，引發爭議。而在尼國已掌權近20年的奧蒂嘉，近日宣布未來該國將不再舉行選舉，被認為是在強化夫妻獨裁。
根據《路透社》報導，80歲的奧蒂嘉，當地時間20日在紀念「桑迪諾人民革命」（Sandinista Revolution）的活動中，聲稱未來不會再舉行選舉，也不會讓反對派有機會透過選舉奪取政權，但沒有說明將如何落實。
奧德嘉自2007年起持續執政，先前也曾於1980年代擔任尼國總統，他在演講中表示，那些由美國支持的索摩查（Anastasio Somoza）政權勢力，已沒有機會重返執政。
截至發稿時間為止，美國國務院尚未回應外媒置評的請求，但報導提到，川普政府已將奧蒂嘉定性為獨裁政權，並對超過2350名尼加拉瓜官員及其親屬祭出制裁。
2021年的尼加拉瓜總統大選引發廣泛爭議，因為奧蒂嘉拘捕了反對派和商界領袖，還將異議者打為犯罪者；去年，他透過一系列修憲行動，進一步鞏固自己的權力，包括任命妻子穆麗優（Rosario Murillo）為「聯合總統」，並將總統任期延長至6年，目前夫妻2人幾乎掌控尼國政府、軍方及司法體系。
分析認為，奧蒂嘉的行為暴露出這對夫婦，有多麼恐懼反對派在尼國紮根，擔心哪怕只是最輕微的政治開放，都可能為異議的出現創造條件，從而威脅到他們對權力的掌控。
政治暴力監測組織「Armed Conflict Location & Event Data」的資深分析師布萊達（Tiziano Breda）直言，奧蒂嘉夫婦沒有選擇繼續操縱選舉，而是乾脆徹底消除競爭這件事，還補充說尼加拉瓜已經轉變為「徹頭徹尾的家族獨裁政權」。
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奧德嘉自2007年起持續執政，先前也曾於1980年代擔任尼國總統，他在演講中表示，那些由美國支持的索摩查（Anastasio Somoza）政權勢力，已沒有機會重返執政。
截至發稿時間為止，美國國務院尚未回應外媒置評的請求，但報導提到，川普政府已將奧蒂嘉定性為獨裁政權，並對超過2350名尼加拉瓜官員及其親屬祭出制裁。
2021年的尼加拉瓜總統大選引發廣泛爭議，因為奧蒂嘉拘捕了反對派和商界領袖，還將異議者打為犯罪者；去年，他透過一系列修憲行動，進一步鞏固自己的權力，包括任命妻子穆麗優（Rosario Murillo）為「聯合總統」，並將總統任期延長至6年，目前夫妻2人幾乎掌控尼國政府、軍方及司法體系。
分析認為，奧蒂嘉的行為暴露出這對夫婦，有多麼恐懼反對派在尼國紮根，擔心哪怕只是最輕微的政治開放，都可能為異議的出現創造條件，從而威脅到他們對權力的掌控。
政治暴力監測組織「Armed Conflict Location & Event Data」的資深分析師布萊達（Tiziano Breda）直言，奧蒂嘉夫婦沒有選擇繼續操縱選舉，而是乾脆徹底消除競爭這件事，還補充說尼加拉瓜已經轉變為「徹頭徹尾的家族獨裁政權」。