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因為中聯油品佔國內市場約35%，中元節及中秋節檔期又將至，且中聯仍在停工當中，為降低國內油品供給之衝擊，經濟部今（21）日召集大統益、長輝及台糖三家油品生產業者進行協商，明（22）日再邀集國內中下游食品業者進行座談，共同努力達成供需穩定。衛福部食藥署公布中聯油脂4至6月共30批預防性下架油品樣本檢驗結果，檢出苯駢芘等4項多環芳香烴不合格批號共7批，其餘1批為外銷產品無留樣。剩下22批中，扣除3批未出貨原油，因目前由衛生主管機關留置管制，未流入市面、不涉及重新上架與否，其餘19批油品，其上游均檢驗符合食安標準產品，可重新上架。經濟部強調，檢驗不合格的油品應下架銷毀，但檢驗合格的油品與產品應恢復上架，避免衝擊國內中下游合法合規營業中小企業、小店家及小攤商。因為中聯油品佔國內市場約35%，中元節及中秋節檔期又將至，且中聯仍在停工當中；經濟部為降低國內油品供給之衝擊今日召集大統益、長輝及台糖三家油品生產業者進行協商，協請業者儘速增產，以維持國內油品及相關食品的供應平穩及物價穩定。經濟部明日下午進行座談，了解廠商及消費者受影響情況，同時了解如何精進管理，強調政府會與產業界共同提升食品安全標準，共同努力達成供需穩定。