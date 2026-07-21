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鍾綺演唱 以101、龍山寺等地標為MV主軸

矢板明夫遭襲擊 印太戰略智庫：盼打造安全、自由、多元的台北

由印太戰略智庫協助製作、新生代創作歌手鍾綺包辦詞曲創作並演唱的《台北需要沈伯洋》MV，於今（21）日正式發表。歌曲以華語、台語與英語交織呈現，透過溫暖明快的旋律，描繪對台北未來的期待，以及對安全、自由與國際視野的共同願景。台語創作女歌手鍾綺鮮明的個人風格與跨語言創作能力。日前接受主持人鄭弘儀訪問時，她曾表示：「台語是自己的根」。長期以來，致力於傳承與推廣母語，融合台語與西洋流行曲風，為傳統語言注入當代節奏與國際視野，開創獨具新世代特色的台語音樂。她對創作始終懷抱熱情與堅持，並以台語、英語作為主要創作語言，展現兼具本土情感與國際音樂語彙的特色，成為推動「台語國際化」的重要代表歌手。鍾綺過去曾受邀擔任金鐘歌王楊烈《自由之地》世界巡迴演唱會的演出嘉賓，展現穩健的舞台魅力與跨語言駕馭能力。此次，她為《台北需要沈伯洋》填詞、譜曲並演唱，以細膩的音樂語言，傳達年輕世代對城市未來的想像。MV以台北101、龍山寺、河濱公園及傳統市場等城市景象為主軸，呈現台北兼具現代與人文特色的風貌。歌詞「台北啊台北，咱深深愛的土地」表達對城市的深厚情感，副歌「台北需要沈伯洋，陪我們看見新的光」則搭配英文歌詞 Together We Rise，象徵團結、希望與面向世界的城市精神。印太戰略智庫執行長矢板明夫日前遭遇跨境暴力攻擊事件，引發社會對治安與言論自由的高度關注。面對日益複雜的國際與治安局勢，切實確保市民的人身安全與言論自由尤為重要。因此，選出一位能讓人安心、具備國際視野與維護城市韌性的市長，實為台北市當前發展的首要條件。印太戰略智庫表示，希望透過音樂創作，鼓勵更多市民關心台北的未來發展。在當前國際局勢與公共安全備受關注的時代，打造一座安全、自由、多元且具有國際競爭力的城市，是許多市民共同的期待。希望透過這支MV傳遞對台北未來的信心與祝福。