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洛杉磯道奇前戰1：2不敵紐約洋基，比賽六局上還出現小插曲，世界巨星大谷翔平第6局打出滾地球跑壘時，為爭取上壘、還得閃過洋基投手的右腳，衝過一壘時刻意重踩壘包，受傷的左膝疑似「撐不住軟腳」，整個人差點跌倒在地，拚戰態度讓球迷超心疼，也有不少人想到王建民2008年讓全台球迷心碎的跑壘受傷，「X！心涼了一下」、「想到王葛葛」、「王建民當初就是這樣毀了」道奇昨天與洋基進行雙重戰，第2場1：2輸球，擔任開路先鋒的大谷翔平全場4打數1安打，第六局一次跑壘更讓人怵目驚心。當時他打出一壘滾地球後積極衝壘，為了與補位的投手海德瑞克（Brent Headrick）拚速度先踩壘，大谷翔平不顧左膝傷勢大步重踩，結果踩下去後左膝疑似「撐不住軟腳」，整個人差點跌倒在地。大谷翔平今年以完整二刀流姿態迎接開季，卻在6月12日對陣匹茲堡海盜時，於第七局因左膝發炎提前退場，後續隨著發炎狀況反覆，在7月13日上半季最後一戰後，大谷翔平決定退出明星賽，利用休兵期進行左膝抽積水與減痛、潤滑注射治療，並持續以打者出賽，近期總教練羅伯斯（Dave Roberts）也透露，他的左膝情況比想像中嚴重。球迷看見大谷翔平不顧左膝傷勢也要拚上壘的表現，都表示很心疼，「又不是冠軍賽」、「可以不要這麼拼嗎 特別還是左腳我真的怕了」、「先生你知道自己左膝還沒好嗎」，還有不少球迷提到台灣旅美傳奇王建民。王建民於2008年效力洋基時，6月16日對戰太空人，一次滾地球踩下一壘壘包時，不慎扭傷右腳踝，導致該季報銷。這起跑壘受傷事件也重創他的大聯盟生涯，大傷回歸後球威相比全盛時期有不小差距，2年後就離開洋基，於2016年正式告別球員身份。