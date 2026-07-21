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國民黨立委翁曉玲今（21）日接受中廣新聞網千秋萬事主持人王淺秋專訪，表示預算編列本來就應該要好好審查，人民納稅錢應該用在刀口上，她也提案凍結行政院長卓榮泰9月到12月的薪水，痛批卓榮泰尸位素餐，根本不配當行政院長。翁曉玲說，相信國民黨會支持她的提案。「只要卓榮泰依法編列預算、副署法律，依法提名相關人事案，這些事情都做好了，自然就解凍，如果都做不到，就不要領薪水，因為他尸位素餐，根本不配當行政院院長。」翁曉玲直言，三讀通過的法律到現在都沒副署，已經快300天了，完全就是藐視立法，應該要編列的預算也不編列，軍人加薪已經拖了多久，該給的錢都沒給，該提名的NCC人事案都沒有提名，卓榮泰徒具高政治性格，但是完全沒有專業，以及危機處理能力，早就不適格擔任行政院長。翁曉玲感嘆，民進黨政府執政10年，我們呼吸的空氣是髒的，得到肺癌的比例非常高，食安也年年出問題，蔡英文時代放寬萊豬，這次又出現這麼嚴重的致癌油，生活在台灣呼吸不到乾淨的空氣、吃的東西處處含毒，再加上詐騙王國，民進黨政府執政十年，帶給台灣更多的危機。