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韓國股市在經歷一個月的跌勢後，今（21）日終於振作，收盤大漲231點，漲幅達3.56%，指標股SK海力士股價勁揚4%。儘管韓國金融監管機關將祭出針對槓桿ETF限制措施降溫，但韓國股民進場熱度並未減少，且過去幾個月以來大舉進軍海外，這批被俗稱「西學螞蟻」的韓國散戶，盯上了美股掛牌的SK海力士ADR以及兩檔槓桿ETF。根據韓聯社報導，在韓元兌美元匯率回落與韓國綜合股價指數（KOSPI）走勢疲軟的背景下，投資美股的韓國散戶（俗稱「西學螞蟻」）本月淨買額創下 5 個月來的新高。此外，本月 10 日在美國證券交易所掛牌的 SK 海力士ADR也持續獲得資金青睞，上市僅 5 個交易日，其淨買額即暴增至上市首日的 3 倍。據韓國預託結算院（KSD）證券資訊網站 SEIBro 於 21 日公布的數據顯示，本月（以結算日 1 至 16 日為準）韓國投資人對美國股票的淨買額（買入額減去賣出額）達到 19 億 4,768 萬美元（約合 2 兆 8,709 億韓元）。今年以來，韓國散戶對美股的淨買額自 1 月的 44 億 9,863 萬美元、2 月的 39 億 4,905 萬美元，逐月遞減至 3 月的 16 億 9,150 萬美元，並在 4 月轉為淨賣出（-4 億 6,893 萬美元）。到了 5 月，淨賣出額進一步擴大至 9 億 3,977 萬美元；直到 6 月才再度轉為淨買入（6 億 3,296 萬美元），而本月的淨買額規模更比上個月成長超過 3 倍。今年上半年受「國內市場回歸帳戶」（RIA）政策影響，加上 KOSPI 指數一路高歌猛進、韓元匯率突破 1,500 韓元大關，曾讓韓國散戶對美股的投資熱度一度冷卻。然而，隨著 KOSPI 自上月底開始走弱，且匯率回落至 1,470 韓元區間，散戶資金近期再度展現重返美股市場的跡象。資料顯示，最受韓國散戶青睞的標的，是 3 倍槓桿追蹤美國費城半導體指數每日報酬率的 ETF「Direxion 每日 3 倍做多半導體ETF（SOXL）」；SOXL 的淨買額在本月高達 18 億 5,260 萬美元（約 2 兆 7,317 億韓元）。排名第二的則是 SK 海力士 ADR，淨買額達 5 億 4,748 萬美元（約 8,073 億韓元）。考量到 SK 海力士於 10 日上市且統計結算至 16 日，等於僅僅 5 個交易日買入金額就突破了 8,000 億韓元，相較於上市首日的 1 億 7,341 萬美元成長逾 3 倍。第三名則是 3 倍追蹤韓國股市表現的 ETF「Direxion 每日 MSCI每日三倍做多南韓ETF (KORU)」，淨買額為 2 億 2,125 萬美元（約 3,263 億韓元）。韓聯社指出，韓國金融監管機構近期將單一標的槓桿 ETF 的基本預託金（保證金）門檻從現行的 1,000 萬韓元一口氣調升至 3,000 萬韓元，反而引發散戶不滿，根據最新政策，未來投資人若欲交易單一標的槓桿商品，證券帳戶內必須具備 3,000 萬韓元的現金保證金。該規定不僅適用於以韓國股票為標的的國內商品，海外上市的相關商品亦在監管範圍內，預計於下月 5 日正式上路。換言之，即便是想投資特斯拉（Tesla）或美光（Micron）等海外單一標的槓桿 ETF 的投資人，帳戶內也必須預先存入 3,000 萬韓元以上的現金。相關投資社群對此反彈聲浪不斷，有網友留言表示：「最近股價跌很多正打算攤平，保證金一提高連攤平都變難了」、「三星電子和 SK 海力士單一標的槓桿的波及效應竟然燒到這裡來」。對此，韓國證券業者分析指出，「如果監管僅針對國內商品，恐會產生資金轉移至海外的『氣球效應』（指捏住氣球的一邊，另一邊自然就會膨脹起來）。對國內外商品採用同一標準，用意在於向投資人提示槓桿投資本身的高風險性。」