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知名球員卡公司Topps於今（21）日正式宣布，將為世界盃期間引發全球轟動的「梅西（Lionel Messi）抱著嬰兒亞馬爾（Lamine Yamal）」經典照片，發行實體球員卡。這兩位分屬不同世代的巨星剛在週日的2026年世界盃決賽正面交鋒，這張充滿「足球天才傳承與洗禮」意味的卡片預計將在收藏界掀起巨大波瀾。這張紅遍全球的照片，源自於多年前效力於巴塞隆納俱樂部（Barcelona）的梅西，在參與聯合國兒童基金會（UNICEF）的公益募款拍攝活動時，偶然抱起了一名小嬰兒。誰也沒想到，這個嬰兒正是如今19歲的巴塞隆納新星、未來的足壇招牌亞馬爾。命運的安排讓兩人在剛落幕的世界盃決賽中碰頭，最終由亞馬爾效力的西班牙以1比0擊退阿根廷。這場對決被外界視為足壇的「權力交接」——39歲的梅西極可能迎來生涯最後一屆世界盃，而亞馬爾則在個人首屆世界盃中大放異彩。在決賽前夕，梅西也談及了這段多年前的奇妙緣分：「那張照片太不可思議了。當他還是個小嬰兒的時候，我們一起拍了照，而現在我們卻在世界盃上同場競技，這真的很瘋狂。」根據 Topps 官方在社群平台 X 上發布的最新消息，這張別具歷史意義的球員卡將會是全球獨一無二的 「1-of-1」（限量1張） 終極特卡。Topps 表示，這張卡片將被隨機封入預計於今年稍晚發行的「Topps Stadium Club UCC」系列卡盒中。幸運抽中這張卡的收藏家，等同於擁有了這段足壇傳奇歷史最珍貴的實體見證。在本屆賽事中，梅西與亞馬爾皆為各自的國家隊踢滿了8場高強度比賽。雙方在賽後都將獲得一段休息時間以恢復體能；隨後，亞馬爾將重返巴塞隆納備戰2026-27賽季的西甲聯賽，而梅西則將回歸美國職業足球大聯盟（MLS），繼續帶領邁阿密國際隊（Inter Miami CF）征戰剩餘賽季。