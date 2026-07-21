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▲台中國際機場國際及兩岸航線突破30條，大大提升中台灣對外交通便利性，（圖／鄉林集團提供）

台中國際機場國際及兩岸航線突破30條，全年旅客運量可望逾越300萬人次，大大提升中台灣對外交通便利性，也掀起機場周邊發展議題。全國商總榮譽理事長賴正鎰揭示清泉崗未來發展重點，將是結合第三航廈、機場捷運、聯外道路及產業專區等重大建設，逐步形成涵蓋航空、科技、物流、觀光與居住需求的「機場經濟圈」，為中台灣注入強勁發展動能。賴正鎰指出，清泉崗國際化代表中部產業與全球市場的連結更加緊密。隨著中部科學園區半導體、精密機械、航太及智慧製造產業持續擴張，可望帶動商務活動、物流運輸、旅宿消費及住宅需求，進一步重塑台中北側與海線地區的發展格局。根據交通部民航局統計，台中國際機場今年5月旅客量達31.3萬人次，較去年同期成長28%，增幅居全台各機場之冠；去年全年旅客量達251萬人次，已恢復至疫情前約96%，其中國際線旅客171萬人次，更已超越疫情前水準。今年新增成都、青島、沖繩、熊本、札幌、清邁、大叻及清州等航線，另有北九州、福岡、關島、富國島、新加坡及曼谷等航點持續規劃中，中部對外航網持續擴大。不過，賴正鎰認為，航線增加只是第一步，更重要的是如何將人流轉化為商機。他表示，台灣去年出國旅客與來台旅客仍有千萬人次落差，未來除了提升航線密度，也應同步強化國際旅館、會展設施、觀光景點、交通接駁及多語服務，才能吸引更多國際旅客停留消費，發揮機場經濟效益。談及城市發展，他回憶20多年前推動水湳機場遷建清泉崗，如今水湳經貿園區已陸續完成中央公園、綠美圖、國際會展中心等重大建設；未來若能與清泉崗機場透過捷運及快速道路串聯，可望形成兼具商業、會展、航空物流與產業發展的雙核心軸線，成為台中未來20年的重要成長引擎。對於外界關注的房市發展，賴正鎰強調，「不是航線一開，房價就一定上漲」。他指出，近年沙鹿、清水及大雅等地曾受惠中科、機場題材及低基期而快速補漲，但在央行信用管制、房貸緊縮及市場降溫影響下，海線房市已進入量縮整理階段。目前建商購地及推案趨於保守，資金逐漸回流至市中心成熟區、軌道建設明確及具產業支撐的區域。他表示，未來清泉崗周邊房市是否能迎來新一波成長，關鍵仍在第三航廈、機場捷運、聯外道路及產業專區等重大建設能否如期完成，同時也須考量航管限制與飛機噪音等因素。真正具備長期價值的區域，仍須兼具「產業創造就業、交通帶動人口、生活機能留住家庭」三項條件，而非單靠機場題材。賴正鎰表示，目前台中國際機場年容量約369萬人次，預估2032年將趨近飽和，2040年前旅客量可望突破500萬人次，2045年更有機會挑戰千萬人次。他建議中央與地方加速推動第三航廈、捷運及聯外交通建設，將清泉崗定位為服務中彰投苗雲嘉六縣市的國際門戶，並結合臺中港、中科、國際會展及觀光資源，打造「空港、海港、會展、科技」四位一體的發展模式，提升中台灣整體競爭力。