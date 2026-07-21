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▲「錶現新時尚互動區」大型互動錶框化身街頭攝影舞台。（圖／業者提供）

▲「時尚錶帶選物牆」HUAWEI WATCH FIT 5系列七款全新錶帶一次亮相。（圖／業者提供）

▲「夏日熊貓抽抽樂」千份夏日好禮限時開抽。（圖／業者提供）

台北捷運中山站時尚新地標

大型HUAWEI WATCH FIT 5 Pro智慧手錶裝置亮相中山站1號出口，亮眼的丹霞橙色調與夜間光影設計，增添鮮明活力，勾勒嶄新的街區風景。

大型HUAWEI WATCH FIT 5 Pro智慧手錶裝置亮相中山站1號出口，亮眼的丹霞橙色調與夜間光影設計，增添鮮明活力，勾勒嶄新的街區風景。 錶現新時尚互動區

大型互動錶框化身街頭攝影舞台，邀民眾秀出個人穿搭與創意姿勢，展現專屬個人的風格態度。

大型互動錶框化身街頭攝影舞台，邀民眾秀出個人穿搭與創意姿勢，展現專屬個人的風格態度。 時尚錶帶選物牆

HUAWEI WATCH FIT 5系列七款全新錶帶一次亮相，包括：風信紫、向新綠、悅動白、韻律黑、丹霞橙、冰川白和雅丹黑，宛如腕上時尚調色盤。

HUAWEI WATCH FIT 5系列七款全新錶帶一次亮相，包括：風信紫、向新綠、悅動白、韻律黑、丹霞橙、冰川白和雅丹黑，宛如腕上時尚調色盤。 「一動就不同」拍照區

結合HUAWEI WATCH FIT 5系列微運動功能與健身場景，民眾可創意擺拍趣味運動照片，感受科技為日常生活注入的活力。

結合HUAWEI WATCH FIT 5系列微運動功能與健身場景，民眾可創意擺拍趣味運動照片，感受科技為日常生活注入的活力。 錶現心情編織牆

編織牆以五款錶色線材，透過健康與心情問答，親手編織專屬於自己的今日心情色，將個人的健康與情緒樣貌轉化為獨一無二的色彩表達。

編織牆以五款錶色線材，透過健康與心情問答，親手編織專屬於自己的今日心情色，將個人的健康與情緒樣貌轉化為獨一無二的色彩表達。 夏日熊貓抽抽樂

完成以上指定互動體驗，即可獲得抽獎機會，將精彩夏日好禮帶回家，最大獎更祭出HUAWEI旗艦智慧手錶。

▲全新HUAWEI FreeClip 2 S耳夾式耳機將於8月1日起在台上市。（圖／業者提供）

全球通訊領導品牌HUAWEI持續深耕智慧穿戴市場，以領先科技結合時尚美學讓智慧穿戴成為展現個人風格的潮流穿搭單品。為展現「華為穿戴 錶現新時尚」的品牌主張，HUAWEI於7/17（五）至7/29（三），每日11：00至21：00，在台北捷運中山站，推出為期13天的「HUAWEI WATCH FIT 5系列錶現新時尚體驗展」。此次HUAWEI更將智慧穿戴的時尚感延伸至實體場域，於台北捷運中山站一號出口打造巨型HUAWEI WATCH FIT 5 Pro錶款裝置，並以主打色「丹霞橙」貫穿整體空間設計，搭配層層燈串妝點，為街區注入鮮明耀眼的時尚色彩，入夜後發光錶盤與LED燈光同步亮起，交織出璀璨迷人的光影，讓潮流與時尚匯聚地的中山站，化身成一座大型的時尚櫥窗。現場六大主題互動展區，透過多元與沉浸式場景，讓民眾近距離感受HUAWEI智慧穿戴融合科技美學與個人風格的多元魅力。此外，備受消費者喜愛的HUAWEI FreeClip 2 S 耳夾式耳機，也搶先於體驗展期間亮相，為日常穿搭與行動體驗增添更多風格選擇。「HUAWEI WATCH FIT 5系列錶現新時尚體驗展」以六大展區體驗串聯光影、智慧穿戴與日常生活，從大型裝置、錶款試戴，到運動模式體驗及色彩互動，邀請民眾探索科技與個人風格交織的多元可能；完成指定體驗後，即可參加「夏日熊貓抽抽樂」，試試好手氣。千份夏日好禮限時開抽 最大獎價值NT$17,990旗艦智慧錶指定機種再享快閃購機優惠 整體優惠價值最高達NT$4,490活動期間，加入華為台灣LINE官方帳號好友，即可獲得HUAWEI網路商店NTD$500折價券；完成現場指定互動體驗，還可獲得「夏日熊貓抽抽樂」抽獎機會。現場準備逾千份夏日好禮，最大獎為價值NTD$17,990的HUAWEI旗艦智慧手錶。此外，完成指定任務的消費者，於7/17（五）至7/29（三）至鄰近指定通路選購HUAWEI WATCH FIT 5系列，可享限定購機優惠、藍牙耳機及專屬錶帶好禮，整體優惠價值最高達NTD$4,490。延續HUAWEI FreeClip系列開放式耳機的創新設計，全新HUAWEI FreeClip 2 S耳夾式耳機將於8/1起在台上市，共推出「星海藍」與「珠光銀」兩款質感新色，建議售價NTD$8,990。HUAWEI FreeClip 2 S承襲系列標誌性的耳夾式設計，搭載「雲感C形橋」，為使用者帶來輕盈貼合的舒適配戴感受外，此次更搭配以水滴為靈感，細緻流光質感的「鎏光充電盒」，圓潤的外殼設計散發著優雅細膩與純粹的奢華感，進一步突顯FreeClip 2 S的時尚單品魅力。HUAWEI FreeClip 2 S 支援開放式智感聆聽，讓使用者享受音樂的同時，也能保有對周遭環境的感知；搭配雙向清晰通話，滿足通勤、工作及休閒等多元使用情境。與HUAWEI WATCH FIT 5 系列智慧手錶相互搭配，更完整串聯智慧穿戴與個人風格，成為日常穿搭中最時尚的穿搭亮點。