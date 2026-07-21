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營建股皇翔近期參與市場熱絡，上半年獲利更有不少是參與台股而來，更被稱「皇翔投顧」。不過，皇翔在本月1日盤後公告，買進國巨股票，每股均價1,186.57元，交易金額高達5.13億元。然而，國巨在1日達到歷史最高價1220元後，走勢一路向下，昨日一度腰斬，只剩下608元，今日稍回神收670元；若皇翔未出脫持股，帳面價值蒸發逾2億元，堪稱最大受災戶。皇翔6月底才發重訊說明處分、出清國巨股票300張，平均價格1,128元、獲利1,682.9萬元。接著，皇翔1日又發重訊，取得國巨432張股票，每股平均價格為1,186.57元、持股比例約0.021%，交易總金額約5.13億元。若皇翔期間未處分國巨股票，推算其帳面市值縮水2.23億元。「皇翔投顧」6月底不僅出清國巨股票，也處分台積電、聯發科等權值股。聯發科股票出售90張、每股平均價格為4,290.82元、損失約1,816.6萬元；台積電股票出售155張、每股平均價格為2,433.89元，獲利718.8萬元。國巨今上漲40元、漲幅6.35%，收670元。