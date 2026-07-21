疾管署今（21）日公布最新監測資料，國內新冠門急診就診人次單週暴增66.5%，有4766人次確診，已達流行閾值，正式進入流行期，上週新增25例本土重症及5例死亡。這波感染症狀仍以喉嚨痛、咳嗽、鼻塞及流鼻水等上呼吸道症狀為主。民眾出現疑似症狀還需要快篩嗎？疾管署表示，具重症風險因子者應儘速就醫，可自行使用家用快篩或由醫師評估採檢，以利及早使用抗病毒藥物；公費新冠疫苗全民接種則延長至7月31日止。
新冠進入流行期，一週就有4766人次確診
根據疾管署監測，國內第28週（7月12日至7月18日）新冠門急診就診共4,766人次，較前一週2,811人次增加66.5%，疫情持續上升並達到流行閾值。7月14日至7月20日新增25例本土重症病例及5例本土死亡病例，重症個案以65歲以上長者為主，大多具有慢性病史者，且未接種本季新冠疫苗，顯示長者、慢性病患者及未接種疫苗者仍是重症高風險族群。
2026年新冠最新症狀有哪些？
近4週國內本土病例仍以NB.1.8.1變異株為主；全球流行變異株同樣以NB.1.8.1占比最高，達58.76%，其次為XFG的19.07%及JN.1的15.46%。疾管署指出，目前新冠感染者的臨床表現，多以上呼吸道症狀為主，常見症狀包括：喉嚨痛、咳嗽、鼻塞、流鼻水、發燒、疲倦、頭痛及肌肉痠痛。僅有極少數個案會出現暫時性的嗅覺或味覺喪失、感覺變遲鈍。
現在還要快篩嗎？高風險族群出現症狀應儘速驗
目前並未要求所有出現感冒症狀的民眾都必須進行新冠快篩，不過，快篩結果仍有助於醫師後續診斷及評估是否使用抗病毒藥物。疾管署提醒，具重症風險因子且符合公費抗病毒藥物使用條件者，如出現疑似症狀，應儘速就醫，可由醫師評估進行快篩，或先自行使用市售家用快篩。
哪些人是新冠重症高風險族群？
台灣感染症醫學會指出，新冠中重症高風險族群除了65歲以上長者，還包括癌症、糖尿病、慢性肺病、慢性腎病、心血管疾病、慢性肝病、氣喘、結核病、失智症、精神疾病、失能者、免疫功能疾病患者、BMI大於30者、吸菸者，以及孕婦與產後6週內婦女。
快篩陽性怎麼辦？輕症免強制隔離
目前新冠快篩陽性的輕症或無症狀民眾不需要強制隔離。疾管署建議先在家休息，盡量避免非必要外出；在症狀改善，且未使用退燒藥的情況下退燒滿24小時後，即可逐步恢復正常活動。恢復正常活動後的5天內，應注意保持室內空氣流通、勤洗手，外出時全程正確佩戴口罩，避免前往人潮擁擠、通風不良的場所，也應避免與長者、免疫功能低下者近距離接觸或共食。
新冠治療有黃金5天！別等變嚴重才看醫師
台灣感染症醫學會表示，研究顯示，若能在新冠發病5日內使用口服抗病毒藥物，有助降低重症及死亡風險，因此高風險患者應把握治療時間。目前國內COVID-19口服抗病毒藥物包括Paxlovid及Molnupiravir等，實際能否使用仍須由醫師評估。
出現7大重症警示症狀要立即就醫
疾管署提醒，新冠患者若出現以下重症警示症狀，應立即就醫：
1.喘或呼吸困難
2.持續胸痛或胸悶
3.意識不清
4.皮膚或嘴唇及指甲床發青
5.無法進食喝水或服藥
6.過去24小時沒有排尿或尿量明顯減少
7.收縮壓低於90mmHg，或在沒有發燒時心跳每分鐘超過100下。
免費新冠疫苗打到7月31日！滿6個月以上都可接種
公費COVID-19疫苗擴大接種措施實施至2026年7月31日止，滿6個月，且尚未接種本季新冠疫苗的民眾，均可免費接種。目前提供Moderna及Novavax兩種廠牌。年滿12歲以上民眾可擇一廠牌接種；滿6個月至11歲兒童，依核准適應症僅限接種Moderna疫苗。
免費新冠疫苗哪裡打？一鍵查詢
想知道哪裡還有公費疫苗可以施打，疾管署公布全台22縣市接種院所查詢入口，也可透過新冠疫苗及流感藥劑地圖在地圖上一鍵查詢，同時也能在「公費COVID-19疫苗接種院所」專區，選擇所在縣市查詢接種地點。疾管署提醒，各院所提供的疫苗廠牌、庫存、接種日期及預約方式可能不同，前往接種前最好先致電確認，以免撲空。
🟡北部地區
台北市COVID-19疫苗接種院所
新北市COVID-19疫苗接種院所
基隆市COVID-19疫苗接種院所
桃園市COVID-19疫苗接種院所
新竹市COVID-19疫苗接種院所
新竹縣COVID-19疫苗接種院所
宜蘭縣COVID-19疫苗接種院所
🟡中部地區
苗栗縣COVID-19疫苗接種院所
台中市COVID-19疫苗接種院所
彰化縣COVID-19疫苗接種院所
南投縣COVID-19疫苗接種院所
雲林縣COVID-19疫苗接種院所
🟡南部地區
嘉義市COVID-19疫苗接種院所
嘉義縣COVID-19疫苗接種院所
台南市COVID-19疫苗接種院所
高雄市COVID-19疫苗接種院所
屏東縣COVID-19疫苗接種院所
🟡東部及離島地區
花蓮縣COVID-19疫苗接種院所
台東縣COVID-19疫苗接種院所
澎湖縣COVID-19疫苗接種院所
金門縣COVID-19疫苗接種院所
連江縣COVID-19疫苗接種院所
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根據疾管署監測，國內第28週（7月12日至7月18日）新冠門急診就診共4,766人次，較前一週2,811人次增加66.5%，疫情持續上升並達到流行閾值。7月14日至7月20日新增25例本土重症病例及5例本土死亡病例，重症個案以65歲以上長者為主，大多具有慢性病史者，且未接種本季新冠疫苗，顯示長者、慢性病患者及未接種疫苗者仍是重症高風險族群。
近4週國內本土病例仍以NB.1.8.1變異株為主；全球流行變異株同樣以NB.1.8.1占比最高，達58.76%，其次為XFG的19.07%及JN.1的15.46%。疾管署指出，目前新冠感染者的臨床表現，多以上呼吸道症狀為主，常見症狀包括：喉嚨痛、咳嗽、鼻塞、流鼻水、發燒、疲倦、頭痛及肌肉痠痛。僅有極少數個案會出現暫時性的嗅覺或味覺喪失、感覺變遲鈍。
現在還要快篩嗎？高風險族群出現症狀應儘速驗
目前並未要求所有出現感冒症狀的民眾都必須進行新冠快篩，不過，快篩結果仍有助於醫師後續診斷及評估是否使用抗病毒藥物。疾管署提醒，具重症風險因子且符合公費抗病毒藥物使用條件者，如出現疑似症狀，應儘速就醫，可由醫師評估進行快篩，或先自行使用市售家用快篩。
哪些人是新冠重症高風險族群？
台灣感染症醫學會指出，新冠中重症高風險族群除了65歲以上長者，還包括癌症、糖尿病、慢性肺病、慢性腎病、心血管疾病、慢性肝病、氣喘、結核病、失智症、精神疾病、失能者、免疫功能疾病患者、BMI大於30者、吸菸者，以及孕婦與產後6週內婦女。
目前新冠快篩陽性的輕症或無症狀民眾不需要強制隔離。疾管署建議先在家休息，盡量避免非必要外出；在症狀改善，且未使用退燒藥的情況下退燒滿24小時後，即可逐步恢復正常活動。恢復正常活動後的5天內，應注意保持室內空氣流通、勤洗手，外出時全程正確佩戴口罩，避免前往人潮擁擠、通風不良的場所，也應避免與長者、免疫功能低下者近距離接觸或共食。
新冠治療有黃金5天！別等變嚴重才看醫師
台灣感染症醫學會表示，研究顯示，若能在新冠發病5日內使用口服抗病毒藥物，有助降低重症及死亡風險，因此高風險患者應把握治療時間。目前國內COVID-19口服抗病毒藥物包括Paxlovid及Molnupiravir等，實際能否使用仍須由醫師評估。
出現7大重症警示症狀要立即就醫
疾管署提醒，新冠患者若出現以下重症警示症狀，應立即就醫：
1.喘或呼吸困難
2.持續胸痛或胸悶
3.意識不清
4.皮膚或嘴唇及指甲床發青
5.無法進食喝水或服藥
6.過去24小時沒有排尿或尿量明顯減少
7.收縮壓低於90mmHg，或在沒有發燒時心跳每分鐘超過100下。
公費COVID-19疫苗擴大接種措施實施至2026年7月31日止，滿6個月，且尚未接種本季新冠疫苗的民眾，均可免費接種。目前提供Moderna及Novavax兩種廠牌。年滿12歲以上民眾可擇一廠牌接種；滿6個月至11歲兒童，依核准適應症僅限接種Moderna疫苗。
免費新冠疫苗哪裡打？一鍵查詢
想知道哪裡還有公費疫苗可以施打，疾管署公布全台22縣市接種院所查詢入口，也可透過新冠疫苗及流感藥劑地圖在地圖上一鍵查詢，同時也能在「公費COVID-19疫苗接種院所」專區，選擇所在縣市查詢接種地點。疾管署提醒，各院所提供的疫苗廠牌、庫存、接種日期及預約方式可能不同，前往接種前最好先致電確認，以免撲空。
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新北市COVID-19疫苗接種院所
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新竹市COVID-19疫苗接種院所
新竹縣COVID-19疫苗接種院所
宜蘭縣COVID-19疫苗接種院所
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