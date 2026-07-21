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位於桃園的人氣甜點品牌「米斗多」，透過真材實料與對細節的堅持，重新詮釋車輪餅與台式甜點的價值。「米斗多」這個名稱，巧妙取自中文「料」的字形概念，延伸拆解成「米、斗、多」，傳達品牌重視料多味美、真材實料的核心精神。無論是車輪餅、冰餡泡芙，或是堅果塔、杏仁瓦片等點心品項，品牌始終強調餡料飽滿與真材實料，希望讓消費者能感受到豐富層次與風味。米斗多最具代表性的產品，許多熟客第一時間想到的，是人氣極高的「香醇奶油車輪餅」。這款看似簡單的奶油口味，其實歷經長時間研發，反覆測試比例與火候，只為呈現綿密細緻、甜而不膩的口感，進一步延伸出具特色的「奶油雙餡系列」，包含紅豆奶油、芋泥奶油、芝麻奶油，以及深受年輕族群喜愛的 Oreo 巧心奶油等人氣品項。米斗多也提供多元化的客製加料服務，讓顧客打造專屬於自己的車輪餅風味。目前提供麻糬、起司、鹹蛋黃等人氣加料選項。車輪餅麵糊每日現打，並特別調整餅皮配方，剛出爐時能呈現外酥內軟的口感，放冷後則保有如烘焙麵包般的柔韌與香氣。特別研發可回烤再加熱的餅皮配方，即使帶回家與家人分享，也能享受到接近剛出爐的美味。新產品在正式販售前，都需經過多次試吃與調整，希望避免過度甜膩。除了現場現烤服務外，米斗多也提供線上點餐、預約訂購與外送服務。米斗多除了持續深耕現有門店與產品品質，也正積極規劃常溫甜點與冷凍宅配產品。從一份車輪餅開始，米斗多希望傳遞的不只是甜點本身，更是一份值得分享的溫暖與陪伴。