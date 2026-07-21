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中聯油脂致癌油風暴持續延燒，朝野圍繞食安責任與制度改革展開激烈攻防。台北市長蔣萬安號召民眾7月25日走上凱達格蘭大道抗議，而台中市長盧秀燕今（21）日更邀集各地方政府召開「反毒油線上國是會議」，共同研商食安對策。對此，民進黨立委林楚茵示警「燕子」注意，敵人就在本能寺，質疑蔣萬安號召上凱道，是在挺食安還是「借刀殺盧」？林楚茵表示，食安風暴源頭明明在台中，台北市長蔣萬安不去關心市政，反而敲鑼打鼓號召725上凱道？這不只是荒謬，更是直接背刺黨內自己人！這次癌油爭議出在台中市政府監管失靈，蔣萬安把這題炒大，不是明擺著把盧秀燕的執政漏洞搬上檯面，別看萬安市長看似罵中央，實則是在為2028提前清掃對手、藉機剷除盧秀燕，真是夠狠、夠精彩，「一石二鳥」的鬥爭高招！不過，林楚茵也提醒蔣萬安，今日《鏡週刊》踢爆台北市虐童案殘忍內幕，市長對北市無辜孩童受虐放任不管，故意拿「食安當政治籌碼」，只能說蔣萬安競選台北市長辯論時提到「讓嬰兒的啼哭聲成為台北市的交響樂」，果然實現了。她也再度重申，蔣萬安若不想管市政，凡事只想「賴」清德，就回來選立委，可以正大光明「監督中央」！