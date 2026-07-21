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2026年國軍漢光42號演習，將於8月5日至14日展開。其中，8月10日、13日城鎮韌性防空演習將首度演練「行動網路受阻」，經濟部今（21）日表示，屆時許多工商憑證線上服務、國營事業官網及APP、加油站行動支付都可能受到影響，呼籲民眾改用固網、室內WiFi、或以手機撥打客服專線。今年城鎮韌性防空演習規劃5梯次演練，其中8月10日、13日的下午2時30分至3時將分別在中部、北部進行，且這2梯次都會做半小時的行動網路降速演練。經濟部說明，演練期間，商業行政資訊、工商憑證與行動工商憑證及查詢等線上服務，以及台電、台糖、台水等國營事業官網、APP、商城、加油站行動支付（如中油pay、台塑pay）等可能因網路環境調整而造成影響，請民眾多加運用固定網路、室內WiFi。經濟部表示，民眾也可以手機撥打客服專線（台水1910、台電1911、中油1912、台糖0800-026-168），相關單位也已規劃一定的人力來維持服務項目及品質。