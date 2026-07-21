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HAHABABY真的有人在買？VIP規格「鑽石哈比一年要消費12萬」

如果真的是抄襲日韓品牌的話真的當消費者很盤，到底都是誰在買HAHABABY？」

▲HAHABABY有清楚的會員分級，針對不同的消費滿額有不同的會員資格、福利以及折扣。（圖／HAHABABY官網）

HAHABABY客群超廣！超賺錢內幕全被爆出

分別有兩年消費1元的「小哈比」、兩年消費滿1萬元的「銀哈比」、兩年消費滿6萬元的「金哈比」以及每年要消費12萬的「鑽石哈比」

可以看見該群組的人有高達930人以上，以兩年要消費6萬的門檻來看，光是該群組帶給HAHABABY的營收就至少已經有5580萬

▲有HAHABABY「金哈比」成員也外流LINE社群對話，可以看見該群組的人有高達930人以上，以兩年要消費6萬的門檻來看，光是該群組帶給HAHABABY的營收就至少已經有5580萬。（圖/Threads）

於七日鑑賞期內提出申請，皆由專人協助辦理退貨退款事宜。」

YouTuber蔡阿嘎跟老婆二伯一起創立服飾品牌「HAHABABY」，近日捲入抄襲爭議，遭網友整理對比超過40件商品都撞臉日韓品牌，目前夫妻檔全頻道社群神隱都尚未現身。有不少民眾也好奇：「以前不知道有這個品牌，這牌子真的有人在買嗎？」結果釣出許多曾經買過的民眾，還有人透露品牌有階級會員制，光是兩年必須消費6萬的最高檔會員就有將近1000人，加上其他會員門檻來看，HAHABABY每年營收破億已經超級基本。有不少網友在社群貼文指出「真的是燒很大才發現蔡阿嘎跟二伯有HAHABABY這個品牌，不過商品不是我的菜，好奇真的有很多人買過嗎？」、「看了一下官網東西也是不便宜，貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「愛迪達買3萬就有金卡了，HAHABABY要買到12萬，真的把粉絲當盤子」。然而網友提到的HAHABABY「VIP制」是真實存在的，根據官網介紹，依據每年不同的消費金額有不同的會員階級，，不過鑽石哈比的福利看起來非常不吸引人，除了享有生日禮1000元購物金，品牌限定好禮等，購物也只有95折，讓不少人覺得回饋根本不夠多，一年消費12萬是非常驚人的數字。除此之外，有HAHABABY「金哈比」成員也外流LINE社群對話，，這還不包含其他會員階級的消費，顯見蔡阿嘎常常在頻道中宣稱二伯HAHABABY年營收上億完全所言不假。針對消費者疑慮以及抄襲風波，蔡阿嘎與二伯仍未正式對外說明。但有不少已購買商品的消費者向客服詢問退換貨、後續處理方式。對此，HAHABABY也回應：「在消費者服務方面，HAHABABY一向依循《消費者保護法》辦理售後服務，凡消費者持購買憑證及符合退貨條件之商品，