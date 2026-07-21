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中聯致癌油事件延燒，國民黨台北市議員楊植斗和市議員參選人賴苡任、何元楷、張家馨等人在凱道絕食抗議，不過賴苡任喊出「接力絕食」，遭綠營批評做秀。對此，賴苡任回嗆，青鳥24小時關心他有沒有吃東西，不曉得對父母家人有沒有這麼關心？更酸「我就委屈一點，這段絕食期間讓你們喊一聲爸爸」。賴苡任說，比起家人的健康，青鳥們更在意我有沒有吃東西。他長這麼大，第一次享受這種被一群陌生人捧在手心，無微不至的關心有沒有吃飯？有沒有吃飽？多久沒吃了？有沒有喝水？怎麼沒看到你？是不是在休息？168斷食有用嗎？褓姆一般是照三餐問候，青鳥卻是24小時不間斷關心他有沒有吃東西，把他當成他們的父母在孝敬。賴苡任大酸，他是不介意你們這麼關心他啦，但不曉得你們對自己父母家人有沒有這麼關心？如果沒有，他就委屈一點，這段絕食期間讓你們喊一聲「爸爸」。現實很殘酷，講食安問題綠媒不報，要求公布「專家會議」的會議紀錄及出席名單，網上沒有人在乎、沒有人討論。賴苡任說，在民進黨支持者及青鳥眼中，他到底有沒有吃東西，比他自己有沒有吃到致癌物還嚴重。有沒有認真絕食，比癌油的真相更重要。有人說他們在傷害自己身體，反正民進黨根本不會在意食安，絕食是作賤自己。賴苡任嗆，他倒是覺得，真正作賤自己的是青鳥，因為比起他自己及家人的食安，他們更在意他絕食有沒有偷吃東西。