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備受矚目的全球首家《逐玉》官方期間限定店22日起在南港瓶蓋工廠對外營業，21日舉行媒體開箱活動，180坪的沈浸式空間好逛、好買、好玩、好拍；剛推出新戲《這一秒過火》的男主角張凌赫越洋捎來祝福，親筆簽名的海報空運來台，勢必成為粉絲競相拍攝的景點。這些值得粉絲珍藏的限定商品，將劇中動人畫面與角色魅力完整保留並融入日常成為實用小物，例如「紅衣映雪冰箱貼」以紅衣造型為設計亮點，將角色神韻濃縮在精巧的冰箱貼之中；「歲歲相伴泡麵蓋」把劇中的溫暖陪伴帶進生活，除了實用的泡麵蓋功能，也能作為桌面擺飾；「CP掛件」精選粉絲喜愛的雙人互動畫面，可以掛在包包、鑰匙圈或收藏展示架上；沒有另一半的粉絲也可選擇「單人掛件」，除了張凌赫、田曦薇外，喜愛其他演員、角色的粉絲，也都能找到屬於自己心儀的那一款。此外還有最受矚目的張凌赫「武安侯戰神娃娃」，可愛模樣栩栩如生，恐造成搶購風潮，而手機支架、磁吸悠遊卡、隨行杯袋、帆布袋等也都兼具實用與收藏價值。其中帆布袋以劇中令人會心一笑的金句及「殺豬養你」可愛畫面為設計靈感，讓人一看就愛不釋手。另一邊90坪的拍照打卡區，讓喜愛《逐玉》的劇迷搭上時光機重返西固巷，與腦海中的武安侯、樊長玉重逢。全球第一家《逐玉》官方期間限定店，7月22日起至8月13日在南港瓶蓋工廠對外開放，眾多台灣獨家限定內容，就算沒有消費購物，每位入場的朋友也都可獲得主辦單位準備的陳皮糖。現場還有消費禮及滿額禮，凡消費即可獲得限定透明書籤一張，全系列共30款，款式隨機贈送，數量有限，送完為止。