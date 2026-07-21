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日本腦炎個案進加護 住家附近皆有高風險場域

國內今年累計8例日本腦炎 6至7月為流行高峰

疾管署今（21）日公布國內新增3例日本腦炎確定病例，居住地分別位於桃園市蘆竹區2例及雲林縣口湖鄉1例，均為男性，年齡介於50多歲至70多歲，皆於7月上旬發病，症狀包括發燒、意識狀態改變、嘔吐及無力等，經就醫通報採檢確診日本腦炎，目前均住院治療中。疾管署防疫醫師林詠青說，桃園的2名個案為50多歲、60多歲，都沒有慢性疾病史，症狀也都非常相似，在7月上旬出現發燒跟意識改變，2人都曾到醫療院所就醫，症狀卻沒有改善。林詠青指出，病患在7月中旬也都各自到醫院就醫，後續50多歲男性住進普通病房、60多歲患者則是因症狀較為嚴重，住院4天後轉進加護病房，因為2例都懷疑有腦炎表現，經過醫院通報、疾管署實驗室確認感染日本腦炎。目前50多歲個案意識清楚、尚在普通病房住院治療。60多歲個案則是意識稍微恢復，但仍在加護病房治療中。林詠青提到，疫調發現2名患者住家附近都有高風險場所，如鴿舍、畜牧場等，同住家人則沒有什麼不舒服症狀。第三例雲林縣口湖鄉個案為50多歲男性具有中風病史，林詠青說，7月上旬家人觀察到其走路明顯步態不穩，還有嘔吐、無力症狀，在急診就醫後，收住加護病房，採檢送驗為日本腦炎。目前雲林個案仍在加護病房治療，林詠青說明，疫調也發現住家附近同樣有鴿舍、水塘等高風險區域，個案一樣沒有不適症狀。疾管署監測資料顯示，國內今年累計8例日本腦炎確定病例，分別為桃園市4例、彰化縣1例、雲林縣1例、嘉義縣1例及花蓮縣1例。台灣每年5至10月為日本腦炎流行季，其中6至7月為流行高峰，2022至2025年全國同期確定病例數分別為16、18、19 及18例，以40歲以上成人較多，惟各年齡層都有感染風險，請民眾提高警覺，不可掉以輕心。疾管署表示，台灣傳播日本腦炎的病媒蚊以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為主，常孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處。大部分的人感染日本腦炎無明顯症狀，有症狀者會有頭痛、發燒等症狀，嚴重則可能出現意識改變、對人時地不能辨別、全身無力等，甚至昏迷或死亡。疾管署指出，民眾應儘量避免於清晨或傍晚等病媒蚊活動時段，於豬舍、其他動物畜舍等病媒蚊高風險場所活動，如果無法避免，應穿著淺色長袖衣褲，並於身體裸露處使用政府機關核可，含敵避(DEET)、派卡瑞丁(Picaridin)或伊默克(IR3535)成分的防蚊藥劑。疾管署呼籲，預防日本腦炎最有效的方法為接種日本腦炎疫苗，我國幼兒常規接種時程為出生滿15個月接種第1劑，間隔12個月接種第2劑，提醒民眾應按時帶家中適齡幼兒至各地衛生所或合約院所接種日本腦炎疫苗，以避免因感染衍生嚴重後遺症。此外，住家或活動地鄰近豬舍、水稻田等高風險環境的民眾應落實防蚊措施，如自覺有感染風險的成人，可前往旅遊醫學門診評估自費接種日本腦炎疫苗。