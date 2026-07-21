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▲日本熱到出動「人類冰箱」！全國首見40度酷暑日（圖／美聯社／達志影像）

日本今年首度出現破攝氏40度高溫的「酷暑日」！岐阜縣和愛知縣21日下午分別測得逾40度高溫，這是日本氣象廳今年4月17日正式拍板以「酷暑日」命名40度以上高溫後，全國首度啟用這個新氣象用語，也讓這波夏季熱浪正式升級為觀測史上的重要一頁。綜合日媒報導，岐阜縣多治見市當地時間21日下午2點9分測得攝氏40.3度氣溫，是全日本最高溫。另外還有兩個地點也達40度以上，分別為愛知縣豐田市（40.1度，下午2時22分）及岐阜縣郡上市八幡（40.0度，下午1時56分）。值得一提的是，豐田市與郡上市八幡都雙雙創下當地觀測史上最高溫紀錄，郡上市八幡更是自1978年有氣象紀錄以來，首度觀測到40度以上高溫，象徵這波熱浪打破了長達近半世紀的紀錄。雖然沒有超過40度，但名古屋（39.7度）、京都、東京、福岡等地也出現攝氏37至39度的高溫，已達危險程度，岐阜縣美濃市更逼近40度大關，測得39.8度。截至21日下午3時，全國已有272個觀測點記錄到攝氏35度以上「猛暑日」，創下今年最多紀錄；731個觀測點達30度以上「真夏日」，顯示這波高溫幾乎籠罩日本全境。氣象廳更預告，這波熱浪恐怕還會持續延燒，明天（22日）名古屋與埼玉縣熊谷市預計也將達40度，東京都心也上看36度，且氣象廳7至9月的3個月預報顯示，今年全國高溫機率偏高的地區明顯較多，當局提醒民眾採取一切必要的降溫措施，例如減少外出、補充水分與電解質、在室內適度開空調等。回顧歷史脈絡，日本自2018年起幾乎每年都有地點觀測到40度以上高溫，其中2025年更是歷史紀錄年，全國共30個地點觀測到40度以上，包括群馬縣伊勢崎市寫下的日本觀測史上最高溫41.8度，顯示近年極端高溫已逐漸成為日本夏季的新常態。面對持續升溫的酷暑威脅，有日本廠商開發出新機器「人類用冰箱」，體積和一座大型冰箱相仿，透過供電，內部可產生涼風，讓人體迅速降體溫。這款正式名稱為「ど冷えもんBOX」的設備，是由TRUSCO中山公司以冷凍食品自動販賣機為基礎改造而成，今年4月正式上市。設備會從使用者頭頸部位吹出攝氏5度的冷風，箱內溫度約可降至15度，體感5分鐘內就能達到瞬間降溫效果；為避免過度降溫，設備會在20分鐘後自動停止，耗電量約為傳統定點式冷氣機的一半。這座人類用冰箱方便移動，可放置在室外，今年4月上市以來，已有130家企業採購，作為讓戶外工作的員工降溫的防中暑設備。這款設備會如此受歡迎，也與日本自去年（2025年）起已將職場熱中症對策列為法定義務、未落實恐遭罰款的新規定有關，顯示在極端高溫日益頻繁的背景下，企業界對戶外降溫設備的需求正快速攀升，「人類冰箱」這類新型防暑神器，未來恐怕會成為日本夏季職場的標準配備。