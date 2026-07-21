「他到底有沒有劈腿？」「那筆錢去哪了？」最近 Threads 上掀起一股《翻手機》遊戲熱潮，不少網友在社群平台上分享遊戲破關進度，甚至留言求救「Ryan 密碼是什麼？」「詩涵手機到底怎麼解？」等。手遊《翻手機》（Snoop Phone）憑藉高度擬真的手機介面，與推理解謎玩法迅速爆紅，吸引不少喜歡解謎、推理的玩家挑戰，如果平常看另一半手機看不過癮的，不妨來玩玩這個遊戲。
翻聊天紀錄找真相 化身數位偵探辦案
《翻手機》由 Tomoni Labs 開發，是一款模擬智慧型手機的推理解謎遊戲，玩家將化身「調查者」，透過聊天紀錄、社群貼文、相簿、備忘錄、銀行轉帳紀錄等資訊，抽絲剝繭、拼湊事件真相。
遊戲中的每一則已讀不回、每一張限時動態、每一筆消費紀錄，都可能成為破案關鍵。看似平凡的手機內容，其實藏著說不出口的祕密，玩家必須判斷誰在說謊、誰刻意隱瞞，以及真正的事件全貌。
照片背景、轉帳時間都是線索
不同於一般解謎遊戲，《翻手機》沒有大量文字提示，而是讓玩家自行閱讀手機內容，從零碎資訊找出關聯，畫面逼真到就像真的在翻伴侶手機一樣刺激，一張照片背景、一句沒回完的訊息、一筆時間對不上的轉帳，甚至是一則不起眼的貼文，都可能讓整起事件出現翻轉。
玩家需要來回切換不同 App，比對人物關係與事件時間軸，才能找到真正答案，也因此讓不少玩家直呼「超有沉浸感」、「真的像在辦案」、「玩到男友以為我真的出軌」。
Threads洗版 玩家狂求密碼攻略
《翻手機》近期在 Threads 掀起大量討論，不少玩家分享自己卡關的位置，有人表示「第三題就卡住了」、「翻好久還找不到詩涵的密碼」，也有人發文徵求 Ryan、詩涵等角色的解鎖方式，相關討論持續增加。
但也有玩家不看任何提示，認為每個細節都可能藏有伏筆，找到真相時特別有成就感。《翻手機》目前已於 iOS 平台推出，支援繁體中文，採免費下載，部分章節需要付費才能繼續遊玩。
我是廣告 請繼續往下閱讀
《翻手機》由 Tomoni Labs 開發，是一款模擬智慧型手機的推理解謎遊戲，玩家將化身「調查者」，透過聊天紀錄、社群貼文、相簿、備忘錄、銀行轉帳紀錄等資訊，抽絲剝繭、拼湊事件真相。
遊戲中的每一則已讀不回、每一張限時動態、每一筆消費紀錄，都可能成為破案關鍵。看似平凡的手機內容，其實藏著說不出口的祕密，玩家必須判斷誰在說謊、誰刻意隱瞞，以及真正的事件全貌。
不同於一般解謎遊戲，《翻手機》沒有大量文字提示，而是讓玩家自行閱讀手機內容，從零碎資訊找出關聯，畫面逼真到就像真的在翻伴侶手機一樣刺激，一張照片背景、一句沒回完的訊息、一筆時間對不上的轉帳，甚至是一則不起眼的貼文，都可能讓整起事件出現翻轉。
玩家需要來回切換不同 App，比對人物關係與事件時間軸，才能找到真正答案，也因此讓不少玩家直呼「超有沉浸感」、「真的像在辦案」、「玩到男友以為我真的出軌」。
《翻手機》近期在 Threads 掀起大量討論，不少玩家分享自己卡關的位置，有人表示「第三題就卡住了」、「翻好久還找不到詩涵的密碼」，也有人發文徵求 Ryan、詩涵等角色的解鎖方式，相關討論持續增加。
但也有玩家不看任何提示，認為每個細節都可能藏有伏筆，找到真相時特別有成就感。《翻手機》目前已於 iOS 平台推出，支援繁體中文，採免費下載，部分章節需要付費才能繼續遊玩。