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中聯油脂致癌油風暴持續延燒，藍營近日動作頻頻，台北市長蔣萬安號召民眾7月25日登上凱達格蘭大道表達不滿，台中市長盧秀燕則邀集多名縣市首長召開「反毒油線上國是會議」，試圖凝聚地方力量對中央施壓。對此，民進黨前立委林濁水分析，盧秀燕、蔣萬安兩大巨頭突然莽撞起來，恐讓人設毀於一旦，更感嘆國民黨的問題「不是普通的大」。林濁水表示，盧秀燕、蔣萬安長期以來能獲得較高民意支持，並非因為兩人展現「雄才大略」，也不是因為行事風格精明幹練，而是靠著沉穩、不咄咄逼人的政治形象，成功塑造出獨特的人設品牌。不過，在這次食安風暴中，盧秀燕與蔣萬安卻突然拋開過往路線，開始展現自身毫不在行的猛辣作風。「不幸畫虎不成，畫狼也不成。」林濁水直言，兩人沒有展現出預期的氣勢與犀利，反而讓外界看到「魯鈍莽撞」的一面，人設恐毀於一旦，令人惋惜。他更進一步感嘆，未來的兩大頭牌都開始輕躁、莽撞了起來，顯示這個政黨內部「問題不是普通的大」。