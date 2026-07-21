已故NBA傳奇球星張伯倫（Wilt Chamberlain）在 1972 年 NBA 總冠軍賽期間穿著的一件熱身外套，週一（21日）在一場拍賣會上以 8 萬 9,600 美元（約新台幣 290 萬元）成交。驚人的是，這件外套是由一名青少年在一家位於奧勒岡州的二手店，僅花3.07 美元（約新台幣 100 元）購入的，等於現賺290萬元。
根據美聯社報導，今年 1 月，在網路經營二手服飾轉售業務的布朗（Quinn Brown），在波特蘭郊區的一家 Goodwill 二手店盯著一大籃衣服，正巧看到有人把一件印有張伯倫名字的湖人隊外套丟在衣物堆中，布朗隨即眼明手快地將它撿起。布朗表示，「我壓根沒想到能挖到這種寶物，我真的非常、非常幸運。」
這件外套由知名拍賣行蘇富比（Sotheby's）進行拍賣，在週一競標截止前，蘇富比對其估值介於 15 萬至 25 萬美元之間。根據拍賣行的說法，該拍品總共吸引了 48 次出價。
蘇富比官方網站將這件短袖黃色熱身外套形容為「極其珍貴的紀念品」。張伯倫曾在 1972 年 NBA 總決賽期間穿著它，當時洛杉磯湖人隊擊敗了紐約尼克隊奪冠。
布朗一直在二手店淘寶並於網路上轉售服飾，先前他所賣出過最昂貴的商品，是一件 美國唱片公司Sub Pop Records 的 T 恤，這家獨立唱片公司曾於 1989 年簽下超脫樂團（Nirvana）並發行首張專輯，那件 T 恤當時以 250 美元賣出。
自 1 月買下這件張伯倫的外套後，布朗便在網路上搜尋相關資訊確認價值，他在 Google 上找到一張張伯倫穿著該款外套的照片，並與手中的實物進行比對。
在檢查外套正面的湖人隊隊徽時，他注意到細微的縫線細節與照片完全吻合。此外，由於身高高達 7 呎 1 吋（約 216 公分）的張伯倫身材相當魁梧，布朗也查閱了張伯倫其他球衣的尺寸數據，發現這件外套的尺寸與資料幾乎一致。布朗坦言，「我當時只是想再次確認，因為這實在太令人難以置信了」，自己以前只在報導中讀過這種在二手店意外撿寶的傳奇故事。
當布朗將外套的照片上傳至社群媒體後，蘇富比主動與他聯繫，洽談將外套委託拍賣事宜。布朗隨即同意，拍賣行甚至派出了一輛運鈔防彈車前往提取這件珍寶。
蘇富比隨後進行了自家的影像比對驗證，確認這件外套確實是張伯倫在 1972 年總決賽期間所穿著，而他也在該屆總決賽獲頒 Final MVP（總冠軍最有價值球員）。
蘇富比網站指出，這是一件非凡的紀念品，能將比賽服飾與特定總決賽系列賽的照片比對成功，也是極為罕見的事，這件夾克肯定是體育歷史的瑰寶。
這並非 1972 年總決賽中張伯倫的物品首次在拍賣台上拍出高價：他曾在該系列賽中穿過的一件比賽球衣，於 2023 年在蘇富比以 490 萬美元拍出，成為該拍賣行歷史上拍賣成交價第四高的 NBA 球衣。
身為 NBA 名人堂成員的張伯倫被視為籃球史上最偉大的球員之一，職業生涯自 1959 年至 1973 年。他曾奪得兩枚總冠軍戒指，分別是 1967 年效力費城 76 人隊以及 1972 年效力洛杉磯湖人隊期間。他至今仍保持著 NBA 單場個人得分最高紀錄，在 1962 年的一場比賽中單場狂砍 100 分。
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這件外套由知名拍賣行蘇富比（Sotheby's）進行拍賣，在週一競標截止前，蘇富比對其估值介於 15 萬至 25 萬美元之間。根據拍賣行的說法，該拍品總共吸引了 48 次出價。
蘇富比官方網站將這件短袖黃色熱身外套形容為「極其珍貴的紀念品」。張伯倫曾在 1972 年 NBA 總決賽期間穿著它，當時洛杉磯湖人隊擊敗了紐約尼克隊奪冠。
布朗一直在二手店淘寶並於網路上轉售服飾，先前他所賣出過最昂貴的商品，是一件 美國唱片公司Sub Pop Records 的 T 恤，這家獨立唱片公司曾於 1989 年簽下超脫樂團（Nirvana）並發行首張專輯，那件 T 恤當時以 250 美元賣出。
自 1 月買下這件張伯倫的外套後，布朗便在網路上搜尋相關資訊確認價值，他在 Google 上找到一張張伯倫穿著該款外套的照片，並與手中的實物進行比對。
在檢查外套正面的湖人隊隊徽時，他注意到細微的縫線細節與照片完全吻合。此外，由於身高高達 7 呎 1 吋（約 216 公分）的張伯倫身材相當魁梧，布朗也查閱了張伯倫其他球衣的尺寸數據，發現這件外套的尺寸與資料幾乎一致。布朗坦言，「我當時只是想再次確認，因為這實在太令人難以置信了」，自己以前只在報導中讀過這種在二手店意外撿寶的傳奇故事。
當布朗將外套的照片上傳至社群媒體後，蘇富比主動與他聯繫，洽談將外套委託拍賣事宜。布朗隨即同意，拍賣行甚至派出了一輛運鈔防彈車前往提取這件珍寶。
蘇富比隨後進行了自家的影像比對驗證，確認這件外套確實是張伯倫在 1972 年總決賽期間所穿著，而他也在該屆總決賽獲頒 Final MVP（總冠軍最有價值球員）。
蘇富比網站指出，這是一件非凡的紀念品，能將比賽服飾與特定總決賽系列賽的照片比對成功，也是極為罕見的事，這件夾克肯定是體育歷史的瑰寶。
這並非 1972 年總決賽中張伯倫的物品首次在拍賣台上拍出高價：他曾在該系列賽中穿過的一件比賽球衣，於 2023 年在蘇富比以 490 萬美元拍出，成為該拍賣行歷史上拍賣成交價第四高的 NBA 球衣。
身為 NBA 名人堂成員的張伯倫被視為籃球史上最偉大的球員之一，職業生涯自 1959 年至 1973 年。他曾奪得兩枚總冠軍戒指，分別是 1967 年效力費城 76 人隊以及 1972 年效力洛杉磯湖人隊期間。他至今仍保持著 NBA 單場個人得分最高紀錄，在 1962 年的一場比賽中單場狂砍 100 分。