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台股歷經上週五史上最大單日跌點後，今日又重啟漲勢，寫下單日最大漲點。在高波動環境下，高息ETF因具備股息收益、分散配置與相對低波動特質，成為投資人尋找避風港的重要選項。市場評論認為，操作上宜避免急漲追高，採取汰弱留強策略，優先觀察近月跌幅低於大盤、流動性佳且成分股體質穩健的高息低波型ETF，作為震盪盤中的核心防禦配置。觀察近一個月績效，加權指數下跌8.64％，多檔高息ETF跌幅明顯低於大盤，其中以元大台灣高息低波（00713）近月跌幅僅2.43％；大華優利高填息30（00918）跌幅3.38％居次，統一台灣高息動能（00939）、FT台灣永續高息（00961）跌幅4.01％、4.42％同樣優於大盤，顯示低波、高息與動能篩選策略在震盪市中具備相對支撐。法人指出，市場急跌後，投資人選股邏輯已由單純追逐成長題材，轉向兼顧現金流、防禦性與籌碼穩定度，尤其當美股科技股財報、AI產業展望及地緣政治風險仍牽動市場情緒時，成分股分散、配息題材明確的高息ETF，較能降低單一產業或個股波動衝擊。進一步從公股法人買賣超觀察，前三大抗震ETF中，公股並未全面加碼。00713、00918及00939分別遭公股賣超4,031張、34,515張及2,531張，顯示即使產品表現相對抗跌，短線仍受市場調節與資金控管影響。