紅襪主場電視轉播單位卻未在第一時間給予重播與畫面特寫，反而是拍攝名氣更大的終結者查普曼（Aroldis Chapman）大吼慶祝畫面，「忽略帶過」鄭宗哲的處理方式，引發球迷不爽

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鄭宗哲超美技再見接殺 畫面卻忽略閃過

球迷怒噴轉播不專業：給點基本尊重

「這種再見美技連一次慢動作重播都不給？」、「如果是其他人，畫面早就重播3遍了」、「可不可以給點基本尊重」。

台灣旅美好手鄭宗哲，今（21）日代表波士頓紅襪出戰巴爾的摩金鶯，鄭宗哲以精彩的「再見美技」接殺，幫球隊鎖定勝局，，紛紛湧入社群平台為鄭宗哲抱不平，「憑什麼不拍Z？」、「這球超帥連重播都超晚」、「如果是別人早就特寫全給他了」本場比賽紅襪靠著八局下超前轟領先，但九局上人氣守護神查普曼2出局卻面臨二、三壘有人失分危機，面對金鶯重砲歐尼爾（Tyler O'Neill）敲出的強勁游擊平飛球，鄭宗哲展現神反應，乾淨俐落完成這記再見刺殺，助隊取得14連勝。這記防守不論在時間點還是技術難度上都極具觀賞性，更是守住勝果的最後關鍵，然而，紅襪主場電視轉播（NESN）在比賽結束的瞬間，轉播畫面就帶走、特寫先給到查普曼、隨後是打出超前轟的杜賓（Caleb Durbin），直至轉播結束都未再帶到鄭宗哲。這波運鏡隨即在網路上引發熱議。不少觀看直播的球迷指出，一般賽事出現再見刺殺或精采防守，轉播單位皆會提供多次慢動作重播，但這次卻幾近「無視」，讓許多球迷看完後大感不滿，紛紛在X、Threads等平台控訴紅襪主場轉播不專業：值得注意的是，雖然紅襪主場轉播並未給予鄭宗哲特寫，但反而是作為客場方的金鶯轉播視角，特寫上演美技的鄭宗哲數秒，直到他與隊友擁抱才將畫面切開。儘管紅襪主場視角沒特寫鄭宗哲，但紅襪代理總教練崔西（Chad Tracy）賽後提到鄭宗哲的關鍵守備，為球隊守下勝利，「這一球很強勁，加上當時二、三壘有人，你第一個念頭就是『這球可能會是一支安打』，同時又會想到後面的本壘攻防戰，當下腦中有很多畫面，但Z（鄭宗哲的綽號）完成這次精彩的守備。」