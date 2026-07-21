我是廣告 請繼續往下閱讀

蔡阿嘎老婆二伯創立的品牌HAHABABY深陷抄襲日牌爭議，兩人過去影片也遭網友翻出檢視，其中一段是夫妻分享戒指品牌，透露因為大牌鑽戒太貴了，因此他們拿著Tiffany & Co.戒指照片到銀樓客製化，認為反正鑽石都有國際認證，這樣還開心省了一半。在蔡阿嘎十週年Q&A影片中，蔡阿嘎、二伯回應許多網友問題，其中當兩人被問到婚戒品牌時，他們直接回答這是銀樓訂製款，蔡阿嘎接著透露：「我們就說，可不可以幫我做一個像Tiffany哪一款這樣？」二伯也表示，當時就是拿著名牌戒指照片，希望做出相同款式。兩人還分享原因，表示銀樓使用的鑽石同樣附有國際認證，但是透過訂製價格卻可以便宜許多，蔡阿嘎說：「比較便宜。」二伯則補充：「便宜很多欸，便宜了一半吧。」影片重新曝光後，立刻引發網友熱議，許多網友能理解新人想節省婚戒預算，但無法理解執著在名牌設計上，「不想花精品價格，為何還執著於名牌設計」、「喜歡Tiffany就去買正版」、「如果只是喜歡設計，至少該尊重原創品牌。」也有網友指出，十幾、二十年前拿精品款式到銀樓訂製在市場上並不少見，但大家都相當低調，「他們完全沒有意識到這樣可能涉及原創設計的爭議」、「拿名牌款式去打版，本質就是盜版，卻用理所當然的語氣分享，現在回頭看超諷刺。」