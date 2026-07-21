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▲籃籃看到自己的徵選片段瘋傳Threads，搞笑問「這是誰」，沒想到被網有反嗆「你不會上網查喔？酸民」。（圖／翻攝Threads）

樂天桃猿應援團推進隊長籃籃（籃靖玟）憑著甜美外型、活潑主持風格累積超高人氣，不只台灣擁有大批粉絲，就連日本也有不少死忠支持者。近日一段她2017年參加「LamiGirls星計畫決選」的表演影片被翻出，沒想到她現身留言區問「這誰」，卻被誤認成酸民遭嗆：「你不會上網查喔？酸民。」而她本人的高EQ回應「🤣好 我查」也讓網友全笑翻。有網友在Threads分享籃籃當年參加「LamiGirls星計畫決選」徵選的舞台畫面，籃籃看到後，故意在底下留言一句「這是誰」，沒想到竟有網友一本正經回覆：「你不會上網查喔？酸民。」對方完全沒發現留言的正是藍勾勾本尊。面對這場誤會，籃籃沒有生氣，反而笑到流淚回覆：「🤣好 我查」，瞬間展現超高EQ，讓整串留言區變成大型翻車現場。這段互動被截圖瘋傳後，其他網友紛紛笑翻，留言表示：「超級好笑，真的不是反串嗎！」、「當本人問自己還要被說教」、「竟然有人臭本人，沒發現藍勾勾和按讚數不是一般人會有的」、「這不是酸民，是瞎民」，意外成為Threads最新爆笑話題。