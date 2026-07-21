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台中市經濟表現亮眼！根據行政院主計總處「113年度家庭收支調查」，台中市平均每戶可支配所得攀升至117萬1,877元，以4.91%的年增率榮登六都冠軍。市長盧秀燕今(21)日表示，這顯示市府推動輕稅簡政、減輕市民負擔有成，市府也將超前部署明年度預算，推動YouBike站點突破2,000站，持續優化市民的生活品質。盧秀燕指出，「可支配所得」指家庭收入扣除非消費支出後，可用於消費或儲蓄的金額，是評估家庭經濟狀況的重要指標。台中市每戶可支配所得持續成長，與市府推動輕稅簡政及多項減輕市民負擔的政策息息相關，包括維持地價相關稅負穩定、提供六都最高（每月1,000元）的敬老愛心卡，以及實施老人健保補助等政策。此外，市府推動YouBike前30分鐘免費，並實施「雙十公車」市民限定10公里內免費搭乘，皆有效降低市民的交通與生活支出。盧秀燕強調，台中市YouBike站點已從7年前的320站，倍增突破1,800站，車輛數達1萬3,077輛，站點數高居全國第一，累計騎乘更突破1億3,400萬人次。考量YouBike深受市民肯定，市府已超前編列明年度預算，目標再增加200個站點、突破2,000站，持續完善公共自行車路網。針對近期問題油品事件，盧秀燕重申市府採取「查到哪、公布到哪」的立場，並邀集各縣市首長召開「反毒油線上國事會議」，凝聚地方第一線經驗與建議向中央反映，共同守護國人食安。