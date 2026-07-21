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新冠爆喉嚨痛、發燒 疾管署：以上呼吸道症狀為主

新冠疫苗接種累計173萬人次 疑似症狀速就醫

新冠疫情持續升溫！疾管署今（21）日宣布正式進入流行期，疾管署副署長曾淑慧說明，除了台灣之外，全球疫情持續升溫，包括中國、日本及韓國；提醒民眾，臨床多以上呼吸道症狀為主。曾淑慧提及，新冠疫情進入流行期，第28週(7/12-7/18)門急診就診計4766人次，較前7日(7/5-7/11)上升66.5%；而上週(7/14-7/20)新增25例本土重症病例及5例本土死亡病例。曾淑慧說明，預估未來幾週疫情仍會繼續上升，預計8月中下旬會達到高峰，健保急門診就診約5萬人次。曾淑慧提到，臨床表現多以上呼吸道症狀為主，包括「喉嚨痛、咳嗽、鼻塞、流鼻水、發燒、疲倦、頭痛及肌肉痠痛」等。極少數個案出現暫時性嗅覺或味覺喪失與遲鈍。曾淑慧提到，過去曾有嗅味覺異常的情況，但這波個案裡面是非常少數，病毒株仍是以侵犯上呼吸道為主要傳播途徑，主要是與病毒株的特性有關。疾管署指出，截至今年7月20日，本季新冠疫苗接種累計約173.5萬人次，65歲以上長者接種率分別為第1劑20.98%、第2劑0.53%。如滿12歲以上者可擇一廠牌儘快接種，而滿6個月以上至11歲兒童則依核准適應症，僅限接種Moderna疫苗。由於65歲以上長者仍是併發重症或死亡的高風險族群，疾管署提醒，65歲以上長者及免疫不全者等3類高風險對象已接種1劑且間隔6個月(180天)，應再接種第2劑，以增強自我保護力。疾管署提醒，具重症風險因子且符合公費抗病毒藥物使用條件者，如出現疑似症狀應儘速就醫，由醫師或自行使用市售家用快篩，並由醫師評估後開立抗病毒藥物進行治療，降低嚴重併發重症或死亡風險。