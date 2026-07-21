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▲VERA首次與女裝品牌合作，上週出席一日店長活動。（圖／THE HYUNDAI 現代百貨提供）

男團VERA有別於過往在舞台風造型，首次與女裝品牌合作，上周末於台中擔任一日店長，5位團員一現身就讓到場支持的粉絲直呼：「戀愛了！」而VERA也透露並非首次穿女裝，先前也有過穿裙子表演的經驗。孟維分享過去在時裝周上以裙子造型亮相，直言：「因為裙子比較短，很怕露出『底褲』，所以做著的時候都要腳夾很緊。」VERA上週出席一日店長活動，看到滿場粉絲立刻「人來瘋」，現場互拱走秀環節，五人搖身一變成「九頭身花美男」大走台步，展現偶團以外的舞台魅力，讓全場尖叫聲不斷。首次解鎖與法式女裝品牌合作，VERA分享駕馭中性潮T的秘訣就是「善用各類中性或女裝的飾品。」像是飾品、腰帶都是畫龍點睛的單品，都能表現出團體想表達的中性美。此外，VERA也透露未來希望能有更多機會去代言女性相關用品，團員蔡朕說：「我覺得我們團非常適合美妝保養，因為每個人都非常擅長化妝保養這一塊。」孟維則補充：「不只彩妝、保養，髮品、美瞳也都很適合。」而Nelson更毛遂自薦，表示除了女性私密用品或是內衣褲以外的商品，他們都很適合，「畢竟我們也是主打中性風的團體，希望大家打破性別的框架。」事實上，VERA並非首次換上女裝，不僅私底下愛穿中性短版T，更透露先前也因出席活動而有穿裙子表演的經驗，團員藍弟表示：「畢竟我們就是主打著什麼風格都可以駕馭，跳脫傳統框架去穿搭做表演，覺得很有意義。」孟維也分享過去在時裝周上曾穿裙子，害羞說：「因為裙子比較短，很怕露出『底褲』，所以做著的時候都要腳夾很緊。」