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▲買房夢逼上梁山！韓年輕人押身家賭AI股全數陣亡（圖／路透社／達志影像）

南韓股市近期在AI晶片題材帶動下吸引大量散戶進場，不少年輕投資人更透過融資大舉押注本土科技類股，但隨著市場劇烈震盪，券商接連強制平倉，斷頭潮也隨之擴大，其中20至30歲年輕散戶占比高達62％。一名24歲大學生李承浩靠服義務役期間存下的2000萬韓元、約新台幣43.7萬元進場，透過交易App開啟5倍槓桿，帳戶資產一度暴增至3億韓元（約20萬2515美元）、約新台幣656萬元，相當於本金翻成15倍，卻在今年5月短短4週內幾乎化為烏有。根據《路透社》報導，李承浩是首爾一名大學生，他將服義務役期間累積的2000萬韓元存款投入股市，並在交易App上按下一顆「小圓鈕」，瞬間開啟5倍槓桿交易。隨著股價上漲，他的帳戶資產一度攀升至3億韓元，短時間內累積可觀獲利，令他欣喜若狂。然而，市場反轉速度超出預期，南韓股市劇烈震盪，引發券商接連強制平倉，李承浩的帳戶資產迅速縮水，先前的獲利在短短4週內全數蒸發，帳戶金額甚至跌破最初投入的本金。他在位於首爾的出租套房內受訪時坦言，「真的喘不過氣，但我還是會繼續用融資。」報導形容，李承浩居住的套房幾乎只比一個停車位大一點，房內放著一瓶空威士忌，以及一台尚未拆箱的電風扇，該電風扇是券商寄給他的「貴賓禮」。儘管遭遇巨額虧損，他仍未打算放棄槓桿交易，計畫在重新累積資本後再次進場。這並非單一個案，而是牽動整個南韓股市的系統性風暴。查證發現，截至7月13日，南韓全國已有超過120萬個槓桿散戶帳戶觸發追繳保證金，其中約32萬至36萬個帳戶遭券商強制平倉，南韓散戶單月因槓桿交易虧損金額，估計高達2.15兆韓元（約新台幣475億元）。壓垮市場的關鍵一擊發生在7月13日，南韓綜合指數當天大跌8.95%，收在6,806.93點，是近年最慘烈的單日跌幅，SK海力士暴跌15.37%、三星電子重挫10.7%，兩大晶片權值股的重挫，直接引爆這場槓桿去化的骨牌效應。李承浩表示，自己清楚槓桿投資的風險，但還是相信這會是未來累積財富的最佳途徑，「如果你每一次都梭哈，注定會輸。但如果你有紀律，只在數學勝率明顯站在你這邊時才投入那筆資金，其實很難一次又一次被一把清空。」高槓桿投資對南韓年輕族群的吸引力，也與沉重的居住壓力有關。首爾公寓平均價格相當於一般人年收入的14倍，讓部分年輕人認為，自己難以透過工作與儲蓄等傳統方式累積足以購屋的財富，因而將高槓桿股票交易視為翻身管道。李承浩的目標，便是希望在結婚生子前，能夠在首爾買下一間公寓。隨著年輕散戶大量進場，南韓投資人的融資與債務規模也持續攀升。根據韓國金融投資協會資料，南韓國內股市融資餘額於6月24日達到38.63兆韓元，創下歷史新高；截至7月15日，融資餘額仍高達34.37兆韓元。投資人債務總額則早在5月底突破60兆韓元，寫下前所未見的紀錄。報導指出，當時規模達4.1兆美元的南韓股市，正逐漸成為全球最火熱、同時也是波動最劇烈的市場之一。面對投機熱潮持續升溫，南韓金融委員會7月16日一口氣祭出三項降溫措施：除了原文提到的禁止與個股連結的槓桿型ETF新掛牌，還同步宣布將新投資人最低保證金門檻從1,000萬韓元大幅提高至3,000萬韓元（約新台幣66萬元），且僅接受現金作為擔保品，8月5日起正式實施；此外還限制投資人只能以20股為單位交易，刻意增加衝動交易的門檻，證券商與資產管理公司也被禁止為現有相關商品打廣告或行銷。更值得留意的是，南韓央行同一天宣布升息1碼至2.75%，這是逾3年來首次升息，也是新任央行總裁申鉉松今年4月上任以來的首次升息決策，顯示監管機關與央行罕見同步出手降溫。值得注意的是，這項禁令距離監管機關最初核准相關商品僅約2個月，南韓金融監督院也承認，先前核准此類商品的速度過於倉促。市場人士也觀察到，部分逃出股市的資金，轉而湧入南韓加密貨幣交易所Upbit，單日交易量一度暴增逾1,400%，顯示這波去槓桿效應正持續外溢到其他市場。