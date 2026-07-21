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金管會今（21）日通過最新裁罰案，台新證券與元富證券今（115）年4月6日合併，因合併前未妥適進行系統規劃，系統程式的營運持續計畫、壓力測試與演練未臻完善，在合併後首日營業日4月7日後短時間內連續發生電子交易系統異常，致資訊核心系統營運失能，該重大資安缺失事件，金管會開罰新台幣360萬元，並予以警告，相關財務業務將受限制，亦要求自行議處相關違失人員於3個月內提報金管會。金管會表示，根據台新證通報受影響共有9321筆，金額20.1億元，不過，在台新證積極處理之下，最後進入金融評議中心申訴有154筆，經調解後，真正進入評議程序目前只有9筆。台新證券也發出最新聲明，除虛心接受主管機關的裁處及指導，積極依主管機關指示檢討、改善，對於因合併系統整合準備不週全而受到影響的客戶、員工，台新證劵也再次致上最深的歉意，並承諾將以具體作為回應主管機關、客戶及員工的期待，努力為台灣證券市場的穩健發展貢獻心力。金管會證期局表示，台新證券與元富證券合併後於首日營業日4月7日、4月14日、4月20日及5月21日發生電子交易系統異常情形，經證交所進行查核，發現該公司有未落實資安事件通報、系統中斷超過可容忍中斷1小時、程式未檢核資料的正確性、程式上線前測試情境未完善、程式上線後未驗證系統變更的正確性、系統未進行壓力測試、程式上線版本錯誤、營運持續計畫未臻完善、未辦理營運持續的演練、重要軟硬體設備監控不足等缺失情事，顯示台新證券未落實執行內部控制制度，已違反證券商管理規則規定。因此，金管會除依證券交易法規定，對台新證核處警告及新台幣360萬元罰鍰，也有4大監理要求事項包括一、台新證於此案資安相關缺失完成改善前，自有資本適足比率的作業風險約當金額應增加計提1倍；二、全面檢討系統缺失及3個月內提出具體短、中、長期系統改善方案，必要時洽請資通安全顧問，並就改善措施及執行情形提報該公司及其金融控股母公司之董事會，至改善為止。三、為確保交易安全與系統穩定，要求台新證委由具公信力的資安專業第三方機構進行驗證，並將驗證意見函報證交所轉陳本會。四、要求台新證自行議處本案相關違失人員於3個月內報會。金管會也表示，受證券交易法第66條第1款警告處分的證券商，相關財務業務將受限制，包括最近3個月內不得申請增加業務種類或營業項目、不得申請增設分支機構、不得申請轉投資相關事業、不得申請辦理現金增資或募集公司債、不得擔任ETF流動量提供者、不得發行指數投資證券（ETN）等。近期股市價量頻創新高，投資人參與程度持續提升，致證券商資訊系統負載同步攀升，近期亦有證券商因資訊系統異常辦理資安事件通報。金管會重申，證券商資訊系統穩定運作及營運韌性攸關投資人權益與市場信任，為證券商經營管理的重要基礎。證券商應持續將資訊系統升級、系統容量擴充及資安防護強化列為優先投入事項，持續精進資訊基礎建設，確保交易系統穩定運作及提升營運韌性。此外，金管會已督導證交所定期召開提升證券商交易系統穩定性會議，針對近期資安事件研商因應措施，並請各證券商持續投入資訊及資安相關資源，以提升整體營運穩定性及資安防護能量，並促進證券市場健全永續發展。