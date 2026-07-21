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北市某私立幼兒園疑發生幼童遭不當對待案，引起外界關注，今（21）日更傳出，園方以市長蔣萬安感謝卡、全家福合照當成招生廣告。對此，民進黨台北市長參選人沈伯洋受訪時批評，北市府處置慢半拍，嚴重破壞家長對廣告與政府稽查的兩層信任關係；另外，針對食用油安全議題，沈伯洋強調，食安需中央與地方攜手跨防線合作，切勿淪為政治操作。某私立幼兒園被爆疑發生幼童遭不當對待案，家長指控，老師會將學童拖進教室、要求學童到走廊學狗爬行或肢體暴力，受害者至少12人，要求台北市政府成立跨局處專案小組協助，並指派專人陪同家長調閱監視影像；此外，媒體報導，園方以市長蔣萬安感謝卡、全家福合照當成招生廣告，不過，蔣今回應，沒有，也絕對不會同意園方業者這樣子做招生廣告。對此，正在美國訪問的沈伯洋透過錄影方式回應媒體時事詢問，針對台北市幼兒園發生的相關案件，沈伯洋表達強烈關切，並指出這破壞家長因招生廣告與名人代言而產生的信任，也破壞家長對於台北市政府具備足夠的稽查能力與監管責任的信任。沈伯洋直言，這兩層信任在該案中皆已遭到破壞。他表示，台北市政府在事件發生已將近一週的時間裡，卻無法做出即時且妥善的處置，這不僅是將幼童置於風險之中，更無法向家長交代；他嚴正指出，這種對信任的破壞，是台北市政府目前必須嚴肅正視的問題。針對近期備受關注的食用油安全議題，沈伯洋指出，需要從中央、地方一起協作。從修法、地方稽查，到後續通報的層次，必須由大家一起合作才能保護人民的用油安全。此外，沈伯洋也分享了日前錄製電視節目《全民星攻略》的心得，他笑稱參賽過程相當有趣，並提到同場的陳玉珍委員對金門、馬祖在地議題及酒文化相當熟悉，令人印象深刻。沈伯洋表示，他憑藉對台北與新北各項議題的熟悉，幸運在此次答題中「衝到第一名」；他強調，仍有許多有意義的議題值得發掘與討論，未來若有機會，非常樂意多多參與此類節目。