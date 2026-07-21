我是廣告 請繼續往下閱讀

DREAM PLAZA迎來開幕一週年，7月24日將舉辦「2026 DREAM NIGHT with LEE JE HOON」，特別邀請李帝勳與400位粉絲共度一週年生日派對；曾登上《英國達人秀》驚豔國際的台灣之光，即將成真火舞團的楊立微，也確定現身帶來精彩火舞演出。「2026 DREAM NIGHT with LEE JE HOON」僅開放400位幸運粉絲參與，會員只要當日於DREAM PLAZA累計消費或購買商品禮券滿5000元，即可獲得《DREAM NIGHT with 李帝勳》抽選資格，並有機會獲得滿額小卡乙張（A款 限量6000名）。活動除了能近距離見到李帝勳，皆可享有合影等專屬福利，留下珍貴回憶，更有機會獲得限量海報、限定小卡等收藏好禮，以及驚喜互動橋段，讓幸運粉絲能與男神近距離交流，共同創造難忘的一夜。李帝勳憑藉《Signal信號》、《我是遺物整理師》、《模範計程車》等代表作累積超高人氣，與台灣的淵源也深厚，過去曾多次來台舉辦見面會，每次都親自用中文向粉絲問候，這次再度來台，他表示：「能夠和大家一起歡慶DREAM PLAZA成立一週年，我真的感到非常開心，這次會在2026 DREAM NIGHT with LEE JE HOON活動中和大家一起同樂，一想到即將和大家見面，我現在就已經非常期待非常開心了，大家也是吧？那我們就7/24見吧！」活動也特別邀請登上《英國達人秀》驚豔全世界的台灣之光、即將成真火舞團足上舞伶楊立微擔任演出嘉賓。投入足技與火舞表演長達23年的她，以精湛技巧結合力與美，成功站上國際舞台，征服無數海外觀眾，此次將把《英國達人秀》中令人屏息的經典表演橋段搬到DREAM PLAZA，以震撼視覺驚艷全場，也象徵DREAM PLAZA持續為城市注入創意、熱情與美好生活體驗。