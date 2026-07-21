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國民黨立委萬美玲之子、桃園市議員佀廣洋霸凌案延燒，國民黨主席鄭麗文今（21）日表示，國民黨已取消他的提名，接下來就尊重他的個人選擇；更批綠營想要轉移焦點，不希望焦點放在民進黨失敗、失能上，直呼萬美玲在桃園是「東方不敗」，小孩出現一些可以打的弱點，就群起攻之，把全家通通鞭屍。鄭麗文今接受資深媒體人謝寒冰專訪，針對佀廣洋霸凌案，他說國民黨等於是取消他的提名，也不會再補提名，因為那一區也有點參選爆炸，所以不會再做其他任何動作，接下來就是尊重他個人的選擇，他們可能需要稍微沉澱一下，然後再去思考，到底是要繼續參選呢，還是做什麼樣的一個決定，那不管他做什麼樣的決定，黨部這邊大概就是尊重。謝寒冰隨後說，現在他們一直打佀廣洋，想要擴大到整個國民黨，他們的策略到底是什麼？鄭麗文則說，民進黨轉移焦點，不希望把焦點放在民進黨失敗失能上面，尤其油的事情上面，想方設法想要製造很多其他新聞焦點，一直餵毒給綠營支持者，反正鄭麗文、國民黨一定聽習近平，完全無中生有。鄭麗文說，因為萬美玲在桃園基層是「東方不敗」，很強很強，以前從沒想過，當他的小孩出現一些可以打的弱點，就群起攻之像鯊魚一樣，中間編很多故事，一個事情被人家講，就編很多假的。現在已經不只是議員，他們企圖延燒萬美玲，把全家通通鞭屍，各種惡毒的謠言，網路上大家就喜歡看這種，也企圖透過這轉移焦點，因為他們想複製4年前新竹市長林智堅一屍多命，但這個效應，因為佀廣洋已經放棄國民黨的提名，基本上已經有很大的冷卻效果，而且食安也不會因為這種新聞蓋過去。